中國信達資產管理（1359）宣布，近日接到控股股東中國財政部的通知，財政部擬將其持有的全部221.37億該集團的內資股，並佔其股權約58%的股份，無償劃轉至中央匯金。完成後，財政部將不再持有其股份，並由匯金公司成為控股股東。其仍為國有控股金融機構。
今次無償劃轉的完成，將觸發匯金公司於《公司收購及合併守則》規則第26.1下對信達的證券作出強制全面要約的義務，除非獲得證監會融資部執行人員的豁免。匯金公司已向執行人員提出申請，並已獲執行人員同意，豁免該等強制全面要約義務。此外，匯金公司亦已向執行人員申請裁決，確認今次無償劃轉，不會觸發其分別對信達國際（0111）及中昌國際（0859）的證券作出強制全面要約的義務，執行人員亦已作出該等裁決。
中國信達今日股價收報1.24元，升7.83%，成交額達3.15億元。
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