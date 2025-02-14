「以星海藍石」號是於2月3日從韓國釜山啟航，經青島、上海、寧波等地，在12日抵達香港，最終目的地為土耳其伊斯坦布爾。此次加注可以滿足該航船的全程燃料需求。參與作業的加注船由昆侖能源所屬企業運營，設有兩個獨立式「C」型液貨罐，最大裝載容積8500立方米，可為客戶提供除氣、冷艙、LNG加注等一站式定制服務。當日，運輸及物流局、環境及生態局、海事處、機電工程署，中聯辦經濟部、中國企業協會，深圳市發展改革委、交通運輸局、商務局、鹽田區政府，香港及粵港澳大灣區航運企業、油氣企業等各界代表參加加注儀式，共同見證加注作業。 昆侖能源指，香港《2024年船舶法例（燃料使用及雜項修訂）條例》於今年1月10日生效後，其積極響應香港環保法規政策，迅速啟動香港首單「船對船」海上LNG船用燃料加注作業準備工作。

截至2024年，中國石油累計向香港供氣約158億立方米，年供氣量約15億立方米，有力保障了香港地區能源供應。昆侖能源主席付斌說道：「中國石油將加快香港液化天然氣國際船舶加注能力建設，深度對接國際市場需求，攜手全球頭部航運企業，依託自身強大的資源整合與調配能力，持續為香港及全球客戶提供清潔、穩定、高效的 LNG 加注服務，為香港打造綠色船用燃料加注中心奠定堅實基礎。」

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