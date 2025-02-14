群核科技於2011年開始營運，更曾於2021年於美國遞表申上市，惟此後並未成事。初步招股資料顯示，群核科技於中國經營「酷家樂」線上3D雲端設計平台，而國際方面則有另一室內設計軟件品牌「Coohom 」。是次來港集資將用於實施國際擴張策略、提升產品，擴展應用範圍、擴大銷售團隊及提升品牌知名度等。

財務方面，截至上年9月底止9個月，錄得收入5.53億元（人民幣，下同），按年增13.77%。期内虧損4.22億元。

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