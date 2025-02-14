中國南方航空（1055）公布，1月客運運力投入（按可利用座公里計）按年增12.47%，其中國際上升34.29%。旅客周轉量（按收入客公里計）按年升17.67%，其中國際增加46.33%。客座率按年增加3.74個百分點至84.76%。
貨運方面，1月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年上升4.13%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）則下降0.81%；貨郵載運率亦減少2.33個百分點至46.81%。
期內，集團引進4架飛機，包含1架A321NEO飛機、1架A319NEO飛機、1架A320NEO飛機和1架B737-8飛機，退出1架A332飛機。截至1月底止，集團合計運營920架運輸飛機。
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