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劉麥嘉軒：「積金易」引改善措施 下月迎第二階段上線工作

電子強積金帳戶平台「積金易」去年6月啟用，積金局主席劉麥嘉軒於網誌中表示，為部署即將於3月5日開始至7月的第二階段「上線」工作，「積金易」團隊參考先前的經驗和掌握用戶回饋後將作改善。她續指，積金局已建立三層測試架構，包括成立專家小組提供第三方專業意見、委託專業服務公司為「積金易」進行用戶端專業測試，以及由已經上線的用戶組成的用戶小組提供意見反饋。

據先前積金易的時間表，信安信託、中銀國際英國保誠信託，以及銀聯信託等強積金受託人，將於今年第一及第二季加入到「積金易」內。

改善措施當中包括，檢視平台的介面設計和指示，用戶使用時更為順暢；承辦商已提升熱線及服務中心回應用戶查詢及求助個案的速度，並增設專門處理強積金供款的查詢熱線 ；承辦商在今年內會逐步增聘六成人手，以加強「積金易」的營運效率和質素，另承辦商已增強專為僱主和負責處理強積金行政工作人員的培訓。

此外，劉麥嘉軒提到承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站，配合現有的三個「積金易」服務中心，和開設在承辦商旗下 12 間電訊公司門市，並有員工提供現場協助的「積金易自助服務機」。

劉麥嘉軒提到，「積金易」運作的首階段，即啟用至今，透過「積金易」處理的近20萬宗交易指示中，有三分二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資組合等。另提交供款資料及更改投資組合，此兩項行政指示更有八成的數碼使用率。