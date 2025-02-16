據先前積金易的時間表，信安信託、中銀國際英國保誠信託，以及銀聯信託等強積金受託人，將於今年第一及第二季加入到「積金易」內。

改善措施當中包括，檢視平台的介面設計和指示，用戶使用時更為順暢；承辦商已提升熱線及服務中心回應用戶查詢及求助個案的速度，並增設專門處理強積金供款的查詢熱線 ；承辦商在今年內會逐步增聘六成人手，以加強「積金易」的營運效率和質素，另承辦商已增強專為僱主和負責處理強積金行政工作人員的培訓。

此外，劉麥嘉軒提到承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站，配合現有的三個「積金易」服務中心，和開設在承辦商旗下 12 間電訊公司門市，並有員工提供現場協助的「積金易自助服務機」。

劉麥嘉軒提到，「積金易」運作的首階段，即啟用至今，透過「積金易」處理的近20萬宗交易指示中，有三分二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資組合等。另提交供款資料及更改投資組合，此兩項行政指示更有八成的數碼使用率。