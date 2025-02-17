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港股ADR升58點 夜期低水99點 美期升亞股個別發展 百度等績

美股向上，港股ADR升58點或0.26%，報22678點，即月恒指夜期跌146點，報22521點，夜期低水99點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升6.49%，折合報478.93元；阿里巴巴（9988）升4.34%，折合報121.35元；美團（3690）升3.78%，折合報168.47元；匯控（0005）跌0.18%，折合報85.76元；建行（0939）升0.71%，折合報6.57元。

道期現升0.024%；標期現升0.04%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.32%；韓國KOSPI指數現升0.37%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.73%。

VIX指數隔晚跌2.18%或0.33點，報14.77點。

紐油現跌0.46%或0.32美元，報70.41美元；布油現跌0.36%或0.26美元，報74.47美元；金價現升0.14%或4.08美元，報2886.61美元；LME 銅期貨隔晚跌0.08%或8美元，報9477美元。比特幣現跌0.78%或759.18美元，報96429.2美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.4762厘。

今日焦點股份可留意：

百度（9988）最快今日公布業績。

百度（9888）搜索全面接入DeepSeek。

京基金融（1468）附屬擬申請虛產交易服務牌照。

金斯瑞生物（1548）發盈喜，料去年淨利潤按年重大增長。

博雅互動（0434）盈喜，料去年純利至多升6.8倍。

港亞控股（1723）斥75萬購比特幣。

騰訊（0700）確認微信「搜一搜」功能正灰階測試接入DeepSeek。

南方航空（1055）1月客運力升12%，貨運力升4%。

中遠海能（1138）34億人幣建造6艘油輪。

創維集團（0751）發盈警，料去年盈利下降35%。

昆侖能源（0135）今為泊港LNG貨櫃船落實首宗加注。

東方證券（3958）去年淨利潤增長22%至33.5億人幣。

中國民航信息網絡（0696）料去年盈利不低於20.5億元人幣，增逾四成。

中國財政部將信達（1359）58%股權無償轉至中央匯金，證監豁免提全購。

中國天化工（0362）終止配售新股，將進一步集資。

國泰（0293）旗下HK Express 4月3日重啟直飛石垣航線，推沖繩縣兩大航點限時優惠。

天譽置業（0059）收到請求召開特別股東大會罷免董事。

港鐵（0066）據報正尋求銀行貸款，向每間提供融資銀行借10億元。

證監會黃天祐：會與港交所（0388）定期檢視上市要求，稱不應僅降內企上市門檻。

內地1月新增人民幣貸款5.13萬億元，勝預期。

吉利汽車（0175）完成領克收購，料收益65億人幣。

譚仔國際（2217）9個月溢利跌45%，收益反升3%。

大酒店（0045）料去年轉蝕9億元，投資物業重估虧損6億。

華潤置地（1109）1月合同銷售額按年增1.6%。

 

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