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恒指高開134點 創4個月高 科指升1.3% 創近3年高

恒指今早高開134點或0.6%，報22755點，創4個月高，大市成交金額87億元；國指今早高開44點或0.54%，報8376點。恒生科技指數開市報5599點，升1.32%，是2022年2月18日5664.61點後最高。上升股份比例為13.06%，下跌為5.04%，無升跌為81.89%。

藍籌24隻升，47隻下跌，12隻無升跌。阿里健康（0241）升6.78%，報6.3元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.93%，報158.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，8隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報35.55元，升11.97%；跌幅最大的是網易（9999）開市報158.8元，跌3.93%。

恒指續高於10天線(21527.67點)。科指續高於10天線(5218.81點)。

百度（9988）最快今日公布業績。創52周高，見124.9元，開市報124.9元，升0.64%。

百度（9888）搜索全面接入DeepSeek。開市報97元，升0.47%。

京基金融（1468）附屬擬申請虛產交易服務牌照。開市報0.74元，無升跌。

金斯瑞生物（1548）發盈喜，料去年淨利潤按年重大增長。開市報12.36元，升3.17%。

博雅互動（0434）盈喜，料去年純利至多升6.8倍。開市報4.2元，升3.45%。

港亞控股（1723）斥75萬購比特幣。創上市新高，見3.2元，開市報3.2元，升12.28%。

騰訊（0700）確認微信「搜一搜」功能正灰階測試接入DeepSeek。創52周高，見506元，開市報506元，升6.57%。

南方航空（1055）1月客運力升12%，貨運力升4%。無成交，報3.56元。

中遠海能（1138）34億人幣建造6艘油輪。無成交，報7.22元。

創維集團（0751）發盈警，料去年盈利下降35%。開市報2.94元，跌1.01%。

昆侖能源（0135）今為泊港LNG貨櫃船落實首宗加注。開市報7.59元，無升跌。

東方證券（3958）去年淨利潤增長22%至33.5億人幣。開市報5.07元，升0.2%。

中國民航信息網絡（0696）料去年盈利不低於20.5億元人幣，增逾四成。開市報10.66元，升6.6%。

中國財政部將信達（1359）58%股權無償轉至中央匯金，證監豁免提全購。開市報1.39元，升12.1%。

中國天化工（0362）終止配售新股，將進一步集資。無成交，報0.072元。

國泰（0293）旗下HK Express 4月3日重啟直飛石垣航線，推沖繩縣兩大航點限時優惠。開市報10元，無升跌。

天譽置業（0059）收到請求召開特別股東大會罷免董事。無成交，報0.01元。

港鐵（0066）據報正尋求銀行貸款，向每間提供融資銀行借10億元。開市報24.7元，跌1.4%。

證監會黃天祐：會與港交所（0388）定期檢視上市要求，稱不應僅降內企上市門檻。開市報344.2元，升1.29%。

內地1月新增人民幣貸款5.13萬億元，勝預期。

內銀股

建行（0939）開市報6.55元，跌1.06%。

農行（1288）開市報4.42元，跌0.9%。

工行（1398）開市報5.62元，跌1.4%。

郵儲行（1658）開市報4.74元，跌0.42%。

交行（3328）開市報6.5元，跌0.31%。

招行（3968）開市報43.85元，跌3.09%。

中行（3988）開市報4.21元，跌1.17%。

吉利汽車（0175）完成領克收購，料收益65億人幣。開市報17.2元，升0.35%。

譚仔國際（2217）9個月溢利跌45%，收益反升3%。停牌。

大酒店（0045）料去年轉蝕9億元，投資物業重估虧損6億。開市報5.96元，跌1.16%。

華潤置地（1109）1月合同銷售額按年增1.6%。開市報24.6元，跌2.38%。

破頂股表現

破頂股包括，港亞控股（1723）創上市新高，見3.2元，開市報3.2元，升12.28%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.98元，開市報6.98元，升2.35%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見460元，開市報460元，升4.17%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見74.8元，開市報74.8元，升0.27%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見44元，開市報44元，升5.9%；佑駕創新（2431）創上市新高，見27.35元，開市報27.35元，升5.19%；自動系統（0771）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升1.3%；偉仕佳杰（0856）創52周高，見6.19元，開市報6.19元，升0.65%；中國移動（0941）創52周高，見81元，開市報81元，升1.38%；耐世特（1316）創52周高，見5.6元，開市報5.6元，升3.9%；美圖公司（1357）創52周高，見5.51元，開市報5.51元，升6.58%；新意網集團（1686）創52周高，見6.6元，開市報6.6元，升4.76%；天寶集團（1979）創52周高，見1.77元，開市報1.77元，升2.31%；醫渡科技（2158）創52周高，見8.68元，開市報8.68元，升8.5%；醫脈通（2192）創52周高，見14.32元，開市報14.32元，升8.81%；微創機器人－Ｂ（2252）創52周高，見20元，開市報20元，升3.84%；高豐集團控股（2863）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升1.27%；巨騰國際（3336）創52周高，見2.09元，開市報2.09元，升5.03%；盛業（6069）創52周高，見8.77元，開市報8.77元，升13.16%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見45元，開市報45元，升0.67%；阿里巴巴（9988）創52周高，見124.9元，開市報124.9元，升0.64%；騰訊（0700）創52周高，見506元，開市報506元，升6.57%；阿里健康（0241）創52周高，見6.3元，開市報6.3元，升6.78%；金山軟件（3888）創52周高，見47.1元，開市報47.1元，升3.4%；聯通（0762）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升3.16%；中移動（0941）創52周高，見81元，開市報81元，升1.38%；藥明生物（2269）創52周高，見24.1元，開市報24.1元，升3.43%。

破底股方面

創上市新低，包括ＸＩ二南方恒科（7552）低見1.942元，開市報1.942元，跌2.12%。

異動股

上升異動股，包括，微盟集團（2013）開市報2.99元，升15%；中國高精密（0591）開市報0.155元，升14.81%；思派健康（0314）開市報5.71元，升13.75%；盛業（6069）創52周高，見8.77元，開市報8.77元，升13.16%；一元宇宙（1616）開市報0.052元，升13.04%；港亞控股（1723）創上市新高，見3.2元，開市報3.2元，升12.28%；中國信達（1359）開市報1.39元，升12.1%；閱文（0772）開市報35.55元，升11.97%；有贊（8083）開市報0.141元，升10.16%；QUANTUMPH-P（2228）開市報7.25元，升9.68%。

下跌異動股，包括，朝威控股（8059）開市報0.012元，跌7.69%；粉筆（2469）開市報2.93元，跌6.98%；邁富時（2556）開市報74.35元，跌6.89%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.018元，跌5.26%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.019元，跌5%；順風清潔能源（1165）開市報0.021元，跌4.55%；靈寶黃金（3330）開市報5.29元，跌4.51%；網易（9999）開市報158.8元，跌3.93%。

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