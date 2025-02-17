恒指今早高開134點或0.6%，報22755點，創4個月高，大市成交金額87億元；國指今早高開44點或0.54%，報8376點。恒生科技指數開市報5599點，升1.32%，是2022年2月18日5664.61點後最高。上升股份比例為13.06%，下跌為5.04%，無升跌為81.89%。