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中美關係緊張 投行裁員、縮規模 考慮退出中國

彭博社報道，中美關係緊張，投行近年對在中國發展更加謹，包括裁員、縮規模，更有消息指，在最壞情況下，考慮退出中國。

對於嘗試在中國67萬億美元金融服務市場拓展業務的華爾街公司來說，在中國開放銀行體系五年後，華爾街銀行正受到兩面夾擊：中國經濟低迷抑制了交易流，而美國對中國投資施加了愈來愈多的限制。現如今，隨著特朗普上台後兩國都加徵新的關稅，緊張氣氛升溫，前景勢將變得更加艱難。

中國曾是全球金融業的一顆明珠，如今前景疲軟，正促使各大銀行不得不重新調整增長戰略。這種低迷情緒與幾年前的樂觀情緒形成了鮮明對比，當時摩根大通行政總裁戴蒙曾表示公司致力於「全力」進軍中國，高盛集團設想在最樂觀的情况下將員工人數增加一倍。

華爾街幾間大行的領導人之前曾對致力於中國市場侃侃而談，而如今卻變得更加沉默。對於他們中的多數來說，戰略已經轉向暫時停下、最大限度地降低成本並避免失誤或聲譽風險。報道引述消息指，除非美國放鬆對中國的施壓，否則這種被動策略之下它們幾乎沒有大刀闊斧向前行動的空間，而且也不太可能發生重大改變。

在多數銀行的高級全球會議上，中國話題基本上已經從亞洲議程上消失，這足以說明情况發生了多大的變化。來自日本和印度市場的收入增長，幫助緩解了衝擊，儘管中國政府推出了一系列刺激措施，但一些高管仍然對中國前景的任何實質性改善持懷疑態度。

退卻的跡象愈來愈多，尤其是在過去兩年。在經歷幾輪收縮後，全球最大的幾間銀行精簡隊伍，將員工數量削減到中國監管機構維持在華業務所要求的最低水平。包括貸款、交易和投資在內的對華綜合風險敞口已經下降了五分之一。在目前可獲知數據的最近一年2023年，這四間銀行的總利潤僅為3,370萬美元，而2020年則出現小幅虧損。

在截至2023年的五年裡，高盛的證券部門在中國賺了4.9億元人民幣（6,700萬美元）。與高盛單是去年報告的超過130億美元的全球淨利潤相比，這只佔到其中微不足道的0.50%，與行政總裁David Solomon的2024年3,900萬美元薪資待遇差不多。摩根大通的經紀業務同期利潤僅為2,600萬美元，而2024年的全球利潤接近570億美元。

高盛在中國的員工人數已從2022年峰值減少了15%，交易撮合大幅下降導致高盛在之前的兩年在中國進行裁員。目前的員工總數為400多人，比五年前增加了三分之一以上，但遠低於該行最樂觀的預測，即將員工人數增加一倍至600人。該行不再公布其對中國的敞口數據。

報道引述消息指，瑞銀集團在中國內地的投銀業務員工數量自2019年以來已減少一半，到2024年底降至50人左右。

摩根大通在2023年進行了重大領導層變動。該行為本地註冊銀行任命了一位新總裁，為其資產管理實體任命了新的中國區CEO，並任命了兩名香港高管作為中國區聯席主管，這是該機構在其中國業務史上從未見過的戰略性重組。報道引述消息指，該公司甚至為最壞的情境做好了準備，如果美國實施類似於針對俄羅斯的全面制裁，該行將退出中國。報道引述消息指，這包括從中國刪除或轉移關鍵客戶和公司數據的應急計劃。報道引述消息指，近年來，摩根大通的幾位全球經理在內部會議上一再提出對中國的擔憂。

摩根士丹利去年在中國內地和香港進行了多年來的最大規模裁員，並且在內地擴張方面更加謹慎，預計盈利能力有限。隨著疫情後經濟難以復蘇，該行收斂了雄心，選擇不建立在岸經紀業務以專注於更精簡的衍生品和期貨策略。該公司在香港處理大部分中國市場經紀和諮詢業務。

花旗集團已退出其在岸消費財富業務，這是花旗更廣泛收縮亞洲和歐洲消費者業務業務的一部分。知情人士9月表示，該行在中國設立證券子公司上面臨阻力，因為美國監管機構要求該行首先解決本地數據和風險問題。美國銀行是唯一一家沒有在岸證券業務的華爾街巨頭，但其在香港開展業務。

報道指，這些銀行的代表都不予置評。

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