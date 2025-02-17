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人民幣升值 見近3周最強 美匯續於兩個月低位 大摩料年低報103

美匯指數上日跌至兩個月低，今早人民幣兌美元中間價報7.1702元，中間價與預期差6日以來首次不足1000點子，是是1月27日後最窄。今早人民幣升值，見3周最強。

彭博社報道，中金公司報告稱，近期美元偏弱、全球風險偏好改善的趨勢或延續，將有助於人民幣匯率的溫和升值；受Deepseek等因素提振，股市亦表現較好，跨境資金或有一定改善，對匯率也是支撐。

摩根士丹利預計，今年美元小幅下跌，預計新興市場貨幣的總回報表現可能乏善可陳，繼續預計人民幣和出口導向型國家的貨幣會跑輸。該行預計聯儲局今年減息次數將減少，該行的經濟學家現在預計6月會減息一次，而去年最初預計會減息三次。預計美元指數年底報103，之前預期為101，預計美元將在第二季度觸底，之前的預期是第四季度。

美匯指數上周五曾跌至106.566，是2024年12月12日106.354後最低。現報106.666，跌0.04%。

離岸人民幣曾升值最多0.21%，升值至7.2427元，是1月27日7.2385元後最強。現報7.2514元，升值0.09%。連續升值3日，累計升值0.059元，對上一次連續升值3日是2月5日。

在岸人民幣曾升值最多0.18%，升值至7.2442元，是1月24日7.2376元後最強。現報7.2509元，升值0.09%。連續升值3日，累計升值0.056元，對上一次連續升值3日是1月20日。

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