moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息、Shibor全線向上 1個月HIBOR創3周高 港元近4周最強

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升20.43點子至3.87726%，是1月22日後最高，當日報3.88244%。對上一次連升3日是2024年12月18日，當日拆息報4.48357%。

港元現報7.7805元升值37點子，曾貶值最多6點子，報7.7848元，亦曾升值最多38點子，報7.7804元，是1月21日7.7785元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升120.69點子至4.23512%，是1月28日後最高；1星期HIBOR升18.11點子至3.80208%，是2月7日後最高；2星期HIBOR升17.64點子至3.84167%，是1月27日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升11.83點子至3.90929%，是1月15日後最高；6個月期HIBOR升5.6點子至3.94768%，是1月23日後最高；12個月期HIBOR升3.04點子至4.01923%，是1月14日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增23.71億元，至總數19756.53億元，是2月10日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增22.5億元，至總數6126.45億元，是2月10日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.1億元，至總數133.22億元，是1月2日後最低。收市總結餘為447.37億元，與上日相同，總結餘是2月13日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.31億元，至總數13049.49億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減8.85億元，至總數12095.85億元，是2月11日後最低。

美匯美息

美元指數現報106.644貶值0.066點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31365%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6407%，連續2日收窄，利差是2025年2月11日後最窄，當日差距為-0.5705%。

對上一次連續2日收窄，是2025年2月07日，當日利差報-0.5206%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.4點子至1.893%，是2月11日後最高；1星期Shibor升10.5點子至1.999%，是1月24日後最高；2星期Shibor升9.6點子至2.065%，是1月26日後最高；1個月期Shibor升1.6點子至1.747%，是2024年12月2日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升1.3點子至1.763%，是2024年12月10日後最高；6個月期Shibor升1.3點子至1.763%，是2024年12月10日後最高；1年期Shibor升1.1點子至1.775%，是2024年12月12日後最高。

其他報道

海航集團(國際)被香港法院下令清盤

騰訊股價創逾3年高 富瑞接入DeepSeek是重要里程碑

騰訊《王者榮耀》上月重登全球手遊收入榜首 兼創遊戲歷史次高單月收入

人民幣升值 見近3周最強 美匯續於兩個月低位 大摩料年低報103

發現DeepSeek個人信息處理政策缺陷 韓國暫停下載

恒大旗下天基控股 高院下令清盤

晶泰控股：去年收入已達2.5億元商業化公司收入門檻

中美關係緊張 投行裁員、縮規模 考慮退出中國

九方智投料去年盈利增長最多47%

盛業：全面接入DeepSeek大模型

Ａ股三大指數齊高開創板指升1.28% 人行連續4日淨回籠

恒指高開134點 創4個月高 科指升1.3% 創近3年高

港股ADR升58點 夜期低水99點 美期升亞股個別發展 百度等績

Michael Burry減持京東、阿里

北水增持工行 減持商湯