港元現報7.7805元升值37點子，曾貶值最多6點子，報7.7848元，亦曾升值最多38點子，報7.7804元，是1月21日7.7785元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升120.69點子至4.23512%，是1月28日後最高；1星期HIBOR升18.11點子至3.80208%，是2月7日後最高；2星期HIBOR升17.64點子至3.84167%，是1月27日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升11.83點子至3.90929%，是1月15日後最高；6個月期HIBOR升5.6點子至3.94768%，是1月23日後最高；12個月期HIBOR升3.04點子至4.01923%，是1月14日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增23.71億元，至總數19756.53億元，是2月10日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增22.5億元，至總數6126.45億元，是2月10日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.1億元，至總數133.22億元，是1月2日後最低。收市總結餘為447.37億元，與上日相同，總結餘是2月13日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.31億元，至總數13049.49億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減8.85億元，至總數12095.85億元，是2月11日後最低。

美匯美息

美元指數現報106.644貶值0.066點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31365%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6407%，連續2日收窄，利差是2025年2月11日後最窄，當日差距為-0.5705%。

對上一次連續2日收窄，是2025年2月07日，當日利差報-0.5206%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.4點子至1.893%，是2月11日後最高；1星期Shibor升10.5點子至1.999%，是1月24日後最高；2星期Shibor升9.6點子至2.065%，是1月26日後最高；1個月期Shibor升1.6點子至1.747%，是2024年12月2日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升1.3點子至1.763%，是2024年12月10日後最高；6個月期Shibor升1.3點子至1.763%，是2024年12月10日後最高；1年期Shibor升1.1點子至1.775%，是2024年12月12日後最高。

其他報道

海航集團(國際)被香港法院下令清盤

騰訊股價創逾3年高 富瑞接入DeepSeek是重要里程碑

騰訊《王者榮耀》上月重登全球手遊收入榜首 兼創遊戲歷史次高單月收入

人民幣升值 見近3周最強 美匯續於兩個月低位 大摩料年低報103

發現DeepSeek個人信息處理政策缺陷 韓國暫停下載

恒大旗下天基控股 高院下令清盤

晶泰控股：去年收入已達2.5億元商業化公司收入門檻

中美關係緊張 投行裁員、縮規模 考慮退出中國

九方智投料去年盈利增長最多47%

盛業：全面接入DeepSeek大模型

Ａ股三大指數齊高開創板指升1.28% 人行連續4日淨回籠

恒指高開134點 創4個月高 科指升1.3% 創近3年高

港股ADR升58點 夜期低水99點 美期升亞股個別發展 百度等績

Michael Burry減持京東、阿里

北水增持工行 減持商湯