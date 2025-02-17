文章日期：2025年2月17日 11:41
新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要演說。李強、丁薛祥出席座談會，由王滬寧主持。
其他報道
A股半日反覆上升 上證升0.06%
美國政府效率部據報試圖獲取納稅人信息
港元拆息、Shibor全線向上 1個月HIBOR創3周高 港元近4周最強
海航集團(國際)被香港法院下令清盤
騰訊股價創逾3年高 富瑞接入DeepSeek是重要里程碑
騰訊《王者榮耀》上月重登全球手遊收入榜首 兼創遊戲歷史次高單月收入
人民幣升值 見近3周最強 美匯續於兩個月低位 大摩料年低報103
發現DeepSeek個人信息處理政策缺陷 韓國暫停下載
恒大旗下天基控股 高院下令清盤
晶泰控股：去年收入已達2.5億元商業化公司收入門檻
中美關係緊張 投行裁員、縮規模 考慮退出中國
九方智投料去年盈利增長最多47%
盛業：全面接入DeepSeek大模型
Ａ股三大指數齊高開創板指升1.28% 人行連續4日淨回籠
恒指高開134點 創4個月高 科指升1.3% 創近3年高
港股ADR升58點 夜期低水99點 美期升亞股個別發展 百度等績
Michael Burry減持京東、阿里
北水增持工行 減持商湯