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習近平出席民營企業座談會發表了重要演說

新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要演說。李強、丁薛祥出席座談會，由王滬寧主持。