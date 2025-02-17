「積金易」於去年六月正式運作，首五個資產規模較小的「先行者」受託人已於去年全部成功加入平台，其餘受託人將於今年三月初開始逐一加入。「積金易」運作初期，用戶需要時間熟習使用平台，僱主和計劃成員由原有受託人系統轉移至「積金易」的過程中亦會遇到適應的問題，因此積金局和積金易公司致力進一步提升用戶體驗及平台的服務水平。

積金局及積金易公司邀請了相關界別的專業人士，包括資訊科技專家、大型科技企業或數碼平台公司管理人員、資訊科技商會代表和大學學者，組成「積金易」平台專家小組，成員包括方保僑(香港資訊科技商會榮譽會長)、林偉喬(前政府資訊科技總監)、盧家培(Lalamove首席營運官)、李惠光(香港應用科技研究院主席)、李煥明(其士(網絡科技)總經理)。

首次專家小組會議已於2月11日舉行。積金局行政總監鄭恩賜向參與的專家致謝，他表示，「『積金易』第二階段即將加入平台的強積金計劃資產規模較大、計劃成員和僱主數目較多，各方面的挑戰和難度亦會相應提高，因此進一步提升『積金易』操作的流暢性及用戶體驗至為重要。專家小組提供的專業意見可以協助團隊優化『積金易』的運作和服務，令用戶更滿意使用『積金易』」。

積金局及積金易公司會定期與專家小組分析和討論「積金易」的運作進展，而小組成員將為「積金易」的運作和服務提供專業意見和建議。

積金局主席劉麥嘉軒昨日發表網誌稱，五個強積金計劃已依次於去年6月開始加入了「積金易」平台運作的首階段，透過「積金易」處理的近20萬宗交易指示中，有三分二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資組合等。

第二階段2025年3月至7月「上線」工作，將於3月5日展開，「積金易」團隊參考了先前的經驗和掌握用戶回饋後，將改善設計、加快處理，承辦商在今年內會逐步增聘六成人手，以加強「積金易」的營運效率和質素。承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站，配合現有的三個「積金易」服務中心，和開設在承辦商旗下12間電訊公司門市、並有員工提供現場協助的「積金易自助服務機」，做到每區都有支援設施。

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