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恒指半日升41點 科指跌0.11% 成交2528億元 騰訊成交1個月最多

港股表現反覆，高開後一度倒跌，新華社報道稱習近平出席民營企業座談會發表了重要演說，恒指國指其後止跌回升，科指跌幅收窄。恒指曾創4個月高，科指、國指創近3年高。半日成交2528億元，較上日午市增54.4%。成交金額最多股份為騰訊（0700）成交金額增26.41%，至436.27億元，是1月7日後最多，第二位的阿里（9988）成交金額減25.86%，至239.35億元，是2月11日後最少，當日達141.1億元。

恒指今早高開134點，高位升356點，低位跌115點，高低波幅472點。上升股份比例為26.92%，下跌為32.11%，無升跌為40.96%。

恒指半日升41點或0.18%，報22661點，大市成交金額2528億元；國指升4點或0.06%，報8336點。恒生科技指數收報5519點，跌0.11%。

藍籌股成交金額1499.96億元，佔大市成交59.33%；科指成份股成交金額1221.96億元，佔大市成交48.33%；國指成份股成交金額1338.01億元，佔大市成交52.92%。

24隻雙櫃台股，總成交1.36億元人民幣，相當於約1.46億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少35.54%，至123.7億元，佔大市成交4.89%。牛熊證成交金額55.4億元，減少48.37%；窩輪成交金額68.3億元，減少19.25%。

藍籌37隻升，44隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升5.46%，收報8.69元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌6.78%，收報90元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.05元，升5.46%；跌幅最大的是百度（9888）收報90元，跌6.78%。

恒指續高於10天線(21518.36點)。科指續高於10天線(5210.89點)。

北水南下合計淨流入83.76億元，較上日增加8.59%，淨流入金額是2025年2月10日164.67億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入160.89億元，對上一次連續2日淨流入是2月7日。北水本月累計流入349.74億元，按月減少72.15%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.58%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為3.69%。暫高見22977.25點，是2024年10月7日23241.74點後最高。

科指曾升最多2.36%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為5.56%。暫高見5656.44點，是2022年2月18日5664.61點後最高。

國指曾升最多1.65%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為4.11%。暫高見8468.64點，是2022年2月21日8502.55點後最高。連升2日，累計升333.64點，對上一次連升2日是2月7日。

個股表現

習近平出席民營企業座談會發表了重要演說。多隻科技股創52周高，包括騰訊（0700）收報495元，升4.25%；阿里巴巴（9988）收報124元，跌0.08%；阿里健康（0241）收報5.82元，跌1.36%；金蝶（0268）收報15.06元，升0.4%；金山軟件（3888）收報44.65元，跌1.98%。

騰訊（0700）《王者榮耀》上月重登全球手遊收入榜首 兼創遊戲歷史次高單月收入。騰訊曾升最多7.83%，是2024年10月2日後最大升幅，當日升幅為7.87%。高見512元，是2021年7月20日512.552元後最高。收報495元，升4.25%。連升2日，累計升53元，對上一次連升2日是2月7日成交金額增26.41%，至436.27億元，是1月7日後最多，當日達547.65億元。

晶泰控股（2228）：去年收入已達2.5億元商業化公司收入門檻。收報6.75元，升2.12%。

九方智投（9636）料去年盈利增長最多47%。收報27.25元，升8.57%。

盛業（6069）：全面接入DeepSeek大模型。創52周高，見8.83元，收報8.4元，升8.39%。

Michael Burry減持京東、阿里。京東（9618）收報158.8元，跌2.58%。

百度（9988）最快今日公布業績。創52周高，見129.5元，收報124元，跌0.08%。

百度（9888）搜索全面接入DeepSeek。收報90元，跌6.78%。

京基金融（1468）附屬擬申請虛產交易服務牌照。收報0.72元，跌2.7%。

金斯瑞生物（1548）發盈喜，料去年淨利潤按年重大增長。收報11.92元，跌0.5%。

博雅互動（0434）盈喜，料去年純利至多升6.8倍。收報4.1元，升0.99%。

港亞控股（1723）斥75萬購比特幣。創上市新高，見5.14元，收報5.03元，升76.49%。

騰訊（0700）確認微信「搜一搜」功能正灰階測試接入DeepSeek。創52周高，見512元，收報495元，升4.25%。

南方航空（1055）1月客運力升12%，貨運力升4%。收報3.5元，跌1.69%。

中遠海能（1138）34億人幣建造6艘油輪。收報7.03元，跌2.63%。

創維集團（0751）發盈警，料去年盈利下降35%。收報2.75元，跌7.41%。

昆侖能源（0135）今為泊港LNG貨櫃船落實首宗加注。收報7.72元，升1.71%。

東方證券（3958）去年淨利潤增長22%至33.5億人幣。收報5.23元，升3.36%。

中國民航信息網絡（0696）料去年盈利不低於20.5億元人幣，增逾四成。收報11.3元，升13%。

中國財政部將信達（1359）58%股權無償轉至中央匯金，證監豁免提全購。收報1.28元，升3.23%。

中國天化工（0362）終止配售新股，將進一步集資。收報0.071元，跌1.39%。

國泰（0293）旗下HK Express 4月3日重啟直飛石垣航線，推沖繩縣兩大航點限時優惠。收報10元，無升跌。

天譽置業（0059）收到請求召開特別股東大會罷免董事。平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

港鐵（0066）據報正尋求銀行貸款，向每間提供融資銀行借10億元。收報25.15元，升0.4%。

證監會黃天祐：會與港交所（0388）定期檢視上市要求，稱不應僅降內企上市門檻。收報341.4元，升0.47%。

內地1月新增人民幣貸款5.13萬億元，勝預期。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.69元，收報6.66元，升0.6%。

農行（1288）創52周高，見4.53元，收報4.52元，升1.35%。

工行（1398）創52周高，見5.77元，收報5.69元，跌0.18%。

郵儲行（1658）收報4.9元，升2.94%。

交行（3328）創52周高，見6.57元，收報6.51元，跌0.15%。

招行（3968）收報44.5元，跌1.66%。

中行（3988）創52周高，見4.31元，收報4.27元，升0.23%。

吉利汽車（0175）完成領克收購，料收益65億人幣。收報16.84元，跌1.75%。

譚仔國際（2217）9個月溢利跌45%，收益反升3%。停牌。

大酒店（0045）料去年轉蝕9億元，投資物業重估虧損6億。收報5.89元，跌2.32%。

華潤置地（1109）1月合同銷售額按年增1.6%。收報25.4元，升0.79%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.31元，收報5.01元，升8.91%；港亞控股（1723）創上市新高，見5.14元，收報5.03元，升76.49%；匯量科技（1860）創上市新高，見11.5元，收報11.26元，升15.13%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.1元，收報1.1元，升5.77%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.6元，收報3.29元，跌5.46%；聲通科技（2495）創上市新高，見276元，收報256.8元，跌5.87%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.16元，收報6.8元，跌0.29%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見488元，收報460.4元，升4.26%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見76.9元，收報74.3元，跌0.4%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見343.4元，收報338.4元，跌0.29%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見44元，收報41.45元，跌0.24%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見120.4元，收報115.7元，跌0.09%；重塑能源（2570）創上市新高，見246元，收報246元，升6.4%；佑駕創新（2431）創上市新高，見28元，收報26.9元，升3.46%；越疆科技（2432）創上市新高，見31.2元，收報30.7元，升6.23%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見130.5元，收報125元，升10.13%；英諾賽科（2577）創上市新高，見50.85元，收報50.6元，升5.2%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.16元，收報5.77元，跌1.87%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.8元，收報39.8元，升0.86%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見420元，收報419.7元，升0.48%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見45.05元，收報44.55元，跌0.34%；比亞迪（1211）創上市新高，見372.4元，收報355.6元，跌2.36%；阿里巴巴（9988）創52周高，見129.5元，收報124元，跌0.08%；騰訊（0700）創52周高，見512元，收報495元，升4.25%；阿里健康（0241）創52周高，見6.7元，收報5.82元，跌1.36%；金蝶（0268）創52周高，見15.46元，收報15.06元，升0.4%；聯想（0992）創52周高，見12.88元，收報12.72元，升0.79%；金山軟件（3888）創52周高，見47.5元，收報44.65元，跌1.98%；工行（1398）創52周高，見5.77元，收報5.69元，跌0.18%；中行（3988）創52周高，見4.31元，收報4.27元，升0.23%；聯通（0762）創52周高，見9.32元，收報8.69元，升5.46%；建行（0939）創52周高，見6.69元，收報6.66元，升0.6%；中移動（0941）創52周高，見82.65元，收報79.65元，跌0.31%；藥明生物（2269）創52周高，見24.4元，收報23.5元，升0.86%；農行（1288）創52周高，見4.53元，收報4.52元，升1.35%；交行（3328）創52周高，見6.57元，收報6.51元，跌0.15%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國華君（0377）低見0.52元，收報0.52元，跌25.71%；中教控股（0839）低見2.81元，收報2.83元，跌18.91%；時富投資（1049）低見0.42元，收報0.42元，跌2.33%；建鵬控股（1722）低見0.04元，收報0.04元，跌6.98%；聲揚集團（8163）低見0.034元，收報0.035元，跌7.89%；環球友飲智能（8496）低見0.16元，收報0.16元，跌21.18%；ＦＩ南方恒指（7300）低見4.11元，收報4.168元，跌0.29%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.746元，收報2.826元，跌0.49%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見1.888元，收報1.988元，升0.2%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.572元，收報4.576元，跌1.12%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，恒基發展（0097）低見0.096元，收報0.1元，跌0.99%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.58元，收報0.59元，跌3.28%；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.24元，跌4%；佐丹奴國際（0709）低見1.44元，收報1.44元，跌2.04%；毅興行（1047）低見0.135元，收報0.135元，跌57.14%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；燕之屋（1497）低見6.88元，收報6.9元，跌1.43%；HYGIEIA GROUP（1650）低見0.06元，收報0.063元，跌11.27%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；融眾金融（3963）低見0.24元，收報0.245元，跌7.55%。

異動股

上升異動股，包括，港亞控股（1723）創上市新高，見5.14元，收報5.03元，升76.49%；禮建德集團（8455）創52周高，見0.053元，收報0.051元，升50%；國際娛樂（1009）收報0.98元，升40%；京西國際（2339）創52周高，見0.345元，收報0.23元，升33.72%；中彩網通控股（8071）創52周高，見0.07元，收報0.06元，升30.43%；濠暻科技（2440）收報2.78元，升29.91%；一元宇宙（1616）收報0.059元，升28.26%；天安卓健（0383）收報0.85元，升26.87%；中國數字視頻（8280）創52周高，見0.1元，收報0.1元，升26.58%；阜博集團（3738）創52周高，見4.13元，收報4.09元，升25.08%；樂氏國際控股（1529）收報0.175元，升25%。

下跌異動股，包括，毅興行（1047）見52周低0.135元，收報0.135元，跌57.14%；邁富時（2556）收報51.95元，跌34.94%；世紀建業（0079）收報0.11元，跌33.33%；中國華君（0377）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌25.71%；環球友飲智能（8496）創上市新低，見0.16元，收報0.16元，跌21.18%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.064元，跌20%；中教控股（0839）創上市新低，見2.81元，收報2.83元，跌18.91%；中國創意控股（8368）見52周低0.36元，收報0.395元，跌17.71%；華和控股（9938）收報0.081元，跌16.49%；木薯資源（0841）收報0.105元，跌16%。

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