但該行認為，中海物業或將派息率從2023財年的31%提高至2024財年的35%，並進一步提高至2026財年的40%。該行解釋指，是鑑於中海物業擁充足的現金及健康的應收帳款天數，認為公司有空間在2026財年將其派息率進一步逐步提高至40%，以吸引尋求可持續股息增長股票的長期投資者。

該行重申對中海物業的「增持」評級，下調目標價至6.1元。

銀河國際證券指，2024年核心純利可按年增長11%，意味公司2024年下半年錄得較慢的純利增長，約2%水平；較上半年增長錄得16%按年增長放慢，主要因物管業務組合在2024年擴張放緩，收入增長按年放慢，導致下半年物管業務收緩：而受累於居民的經濟不確定性，2024年增值服務和停車位利潤貢獻較低。儘管如此，由於物管服務的毛利率仍略有改善，預計2024年整體毛利率將年增0.5個百分點而2024年上半年增長為0.8個百分點。

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