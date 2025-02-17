中信里昂提到DeepSeek開源算法（如MoE、MLA、FP8訓練等）將助力商湯科技加速生成式AI模型的迭代與優化，有望進一步降低訓練與推理成本。隨著使用成本下降，最終將提升終端客戶對商湯生成式AI產品與服務的需求。

中信里昂提到商湯科技於2025年2月宣布企業客戶及開發者可於商湯大裝置「萬象平台」中使用DeepSeek-V3及DeepSeek-R1模型，可於三個月内免費使用1,000萬tokens。隨著相關模型的廣泛應用，商湯目前持有逾54,000顆GPU儲備將進一步受益於算力租賃需求的快速增長。

該行亦提到商湯於2024年12月啟動「1+X」業務重組計劃，聚焦生成式AI與計算機視覺等具現金轉化能力的核心盈利業務，同時將智能汽車、家庭機器人、智慧醫療、智慧零售等非盈利業務分拆。預計該重組將有效降低運營支出（Opex）並改善現金流質量。

中信里昂認爲商湯科技受益於DeepSeek部署帶來的算力租賃需求提升，2025及2026財年收入預測上調1%及3%。基於生成式AI業務增長的良好前景，目標價上調至2.14元，評級上調至「跑贏大市」。

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