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Shein估值或大跌至300億美元

彭博社引述消息指Shein面臨著將其估值降至300億美元左右的壓力，而此前其估值曾是該數字的三倍多。Shein股東建議需要進行調整，以幫助其在英國的潛在首次公開募股順利通過。Shein 的代表沒有立即回應置評請求。

Shein在2023年的一輪融資中估值為660億美元，到2022年將高達1000億美元，該公司於6月秘密提交了在倫敦IPO的文件。彭博社去年1月報道，投資人試圖在私募市場交易中出售Shein股票，對該公司的估值低至450億美元，反映出投資者的熱情正在減弱。

Shein 成立於中國，但目前總部位於新加坡，憑藉其高產量、低成本的時尚產品，成為全球最有價值的新創公司之一。其投資者包括IDG資本、穆巴達拉投資公司、老虎全球管理公司和紅杉資本（原紅杉資本中國基金）。

美國總統特朗普的政策加劇了不確定性，包括 Shein IPO 的潛在規模和時間。他決定廢除所謂的最低限度規則，取消了對價值不超過800美元的包裹的關稅豁免，這對Shein和Temu的主要業務都是一個打擊。

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