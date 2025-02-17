騰訊（0700）是成交金額最多的股份，成交金額增82.64%，至630.32億元，是2021年4月8日後最多，當日達1486.82億元，主要是受到大股東Prosus減持套現逾1100億元所致。今日成交是上市以來第三高，僅次於第二位，2018年3月23日的1261.38億元，同樣是南非大股東Naspers沽貨所致。

南方恒生科技（3033）上日街貨跌至4個月低，今日成交金額增46.92%，至137.05億元，是2024年10月8日後最多。

外圍方面，美國和歐盟在關稅以及俄烏問題上的緊張關係令投資者保持謹慎。美期上升，美匯低位回升，日韓台、A股上升。人民幣升值見3周最強。港元近4周最強。

恒指今早高開134點，高位升356點，低位跌301點，高低波幅658點。上升股份比例為32.86%，下跌為37.98%，無升跌為29.14%。

恒指收市跌4點或0.02%，報22616點，大市成交金額4002億元，較上日增加9.77%，是2024年10月9日4270.14億元成交後最多；國指跌7點或0.09%，報8323點。恒生科技指數收報5499點，跌0.49%。

藍籌股成交金額2369.44億元，佔大市成交59.2%；科指成份股成交金額1893.93億元，佔大市成交47.32%；國指成份股成交金額2101.99億元，佔大市成交52.52%。

24隻雙櫃台股，總成交2.12億元人民幣，相當於約2.27億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.29%，至158.71億元，佔大市成交3.96%。牛熊證成交金額71.3億元，減少33.55%；窩輪成交金額87.4億元，增加3.32%。

藍籌42隻升，38隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升7.65%，收報8.87元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌6.94%，收報89.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.05元，升17.15%；跌幅最大的是百度（9888）收報89.85元，跌6.94%。

恒指續高於10天線(21513.79點)。科指續高於10天線(5208.82點)。

北水南下合計淨流入107.72億元，較上日增加39.66%，淨流入金額是2月10日164.67億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入184.85億元，對上一次連續2日淨流入是2月7日。北水本月累計流入373.7億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.58%，高見22977.25點，是2024年10月7日23241.74點後最高。收市報22616.23點，是2月13日後收市新低，當日報21814.37點。

科指曾升最多2.36%，高見5656.44點，是2022年2月18日5664.61點後最高。今日收市報5499.26點，是2月13日後收市新低，當日報5235.28點。

國指曾升最多1.65%，高見8468.64點，是2022年2月21日8502.55點後最高。今日收市報8323.67點，是2月13日後收市新低，當日報8002.63點。

午後消息股表現

國際娛樂（1009）落實逾1.91億菲島賭場酒店翻新計劃 股價升逾34%入十大升幅。收報0.94元，升34.29%。

第一財經：上汽與華為合作推「尚界」汽車。中汽協：中國1月份汽車銷量按年下降0.6%。

汽車股

吉利（0175）收報16.88元，跌1.52%。

比亞迪（1211）創上市新高，見372.4元，收報355.2元，跌2.47%。

小鵬（9868）收報66.55元，升3.66%。

理想（2015）收報100.6元，跌0.98%。

蔚來（9866）收報34.8元，升0.72%。

零跑（9863）收報34元，升0.29%。

中信里昂上調商湯（0020）評級及目標價。收報1.83元，升0.55%。

銀河國際：料中海物業（2669）下半年增長放慢 派息率料上升。收報4.89元，跌1.21%。

今早及隔晚消息股表現

習近平出席民營企業座談會發表了重要演說。馬雲、王傳福、雷軍等出席民營企業座談會。

騰訊（0700）創52周高，見512元，收報493.6元，升3.96%。

阿里巴巴（9988）創52周高，見129.5元，收報122.2元，跌1.53%。

美團（3690）收報168.9元，跌0.59%。

比亞迪（1211）創上市新高，見372.4元，收報355.2元，跌2.47%。

小米（1810）平上市高位45.45元，收報45.15元，升1.01%。

阿里健康（0241）創52周高，見6.7元，收報5.62元，跌4.75%。

騰訊（0700）《王者榮耀》上月重登全球手遊收入榜首 兼創遊戲歷史次高單月收入。創52周高，見512元，收報493.6元，升3.96%。

晶泰控股（2228）：去年收入已達2.5億元商業化公司收入門檻。收報6.85元，升3.63%。

九方智投（9636）料去年盈利增長最多47%。收報27.6元，升9.96%。

盛業（6069）：全面接入DeepSeek大模型。創52周高，見8.83元，收報8.55元，升10.32%。

Michael Burry減持京東、阿里。京東（9618）收報157.1元，跌3.62%。

百度（9888）最快今日公布業績。百度搜索全面接入DeepSeek。收報89.85元，跌6.94%。

京基金融（1468）附屬擬申請虛產交易服務牌照。收報0.72元，跌2.7%。

金斯瑞生物（1548）發盈喜，料去年淨利潤按年重大增長。收報11.88元，跌0.83%。

博雅互動（0434）盈喜，料去年純利至多升6.8倍。收報4.05元，跌0.25%。

港亞控股（1723）斥75萬購比特幣。創上市新高，見5.55元，收報5.5元，升92.98%。

騰訊（0700）確認微信「搜一搜」功能正灰階測試接入DeepSeek。創52周高，見512元，收報493.6元，升3.96%。

南方航空（1055）1月客運力升12%，貨運力升4%。收報3.47元，跌2.53%。

中遠海能（1138）34億人幣建造6艘油輪。收報7.04元，跌2.49%。

創維集團（0751）發盈警，料去年盈利下降35%。收報2.76元，跌7.07%。

昆侖能源（0135）今為泊港LNG貨櫃船落實首宗加注。收報7.71元，升1.58%。

東方證券（3958）去年淨利潤增長22%至33.5億人幣。收報5.21元，升2.96%。

中國民航信息網絡（0696）料去年盈利不低於20.5億元人幣，增逾四成。收報11.42元，升14.2%。

中國財政部將信達（1359）58%股權無償轉至中央匯金，證監豁免提全購。收報1.29元，升4.03%。

中國天化工（0362）終止配售新股，將進一步集資。收報0.068元，跌5.56%。

國泰（0293）旗下HK Express 4月3日重啟直飛石垣航線，推沖繩縣兩大航點限時優惠。收報10.06元，升0.6%。

天譽置業（0059）收到請求召開特別股東大會罷免董事。平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

港鐵（0066）據報正尋求銀行貸款，向每間提供融資銀行借10億元。收報25.1元，升0.2%。

證監會黃天祐：會與港交所（0388）定期檢視上市要求，稱不應僅降內企上市門檻。收報340.8元，升0.29%。

內地1月新增人民幣貸款5.13萬億元，勝預期。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.69元，收報6.68元，升0.91%。

農行（1288）創52周高，見4.57元，收報4.56元，升2.24%。

工行（1398）創52周高，見5.77元，收報5.74元，升0.7%。

郵儲行（1658）收報4.91元，升3.15%。

交行（3328）創52周高，見6.59元，收報6.56元，升0.61%。

招行（3968）收報44.05元，跌2.65%。

中行（3988）創52周高，見4.31元，收報4.3元，升0.94%。

吉利汽車（0175）完成領克收購，料收益65億人幣。收報16.88元，跌1.52%。

譚仔國際（2217）9個月溢利跌45%，收益反升3%。停牌。

大酒店（0045）料去年轉蝕9億元，投資物業重估虧損6億。收報5.82元，跌3.48%。

華潤置地（1109）1月合同銷售額按年增1.6%。收報25.05元，跌0.6%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.31元，收報4.97元，升8.04%；港亞控股（1723）創上市新高，見5.55元，收報5.5元，升92.98%；匯量科技（1860）創上市新高，見11.92元，收報11.92元，升21.88%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.12元，收報1.09元，升4.81%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.67元，收報3.67元，升5.46%；聲通科技（2495）創上市新高，見277元，收報270元，跌1.03%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.25元，收報7.12元，升4.4%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見488元，收報459.2元，升3.99%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見76.9元，收報75.3元，升0.94%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見343.4元，收報331元，跌2.47%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見44元，收報42.45元，升2.17%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見120.4元，收報113.7元，跌1.81%；重塑能源（2570）創上市新高，見249元，收報239.8元，升3.72%；佑駕創新（2431）創上市新高，見28元，收報27元，升3.85%；越疆科技（2432）創上市新高，見31.3元，收報29.4元，升1.73%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見130.5元，收報125.7元，升10.75%；英諾賽科（2577）創上市新高，見51.4元，收報51.2元，升6.44%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.16元，收報5.9元，升0.34%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.8元，收報39.8元，升0.86%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見420元，收報419.8元，升0.5%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見45.45元，收報45.15元，升1.01%；比亞迪（1211）創上市新高，見372.4元，收報355.2元，跌2.47%；阿里巴巴（9988）創52周高，見129.5元，收報122.2元，跌1.53%；騰訊（0700）創52周高，見512元，收報493.6元，升3.96%；阿里健康（0241）創52周高，見6.7元，收報5.62元，跌4.75%；金蝶（0268）創52周高，見15.46元，收報15.04元，升0.27%；聯想（0992）創52周高，見12.88元，收報12.62元，無升跌；金山軟件（3888）創52周高，見47.5元，收報44.45元，跌2.41%；工行（1398）創52周高，見5.77元，收報5.74元，升0.7%；中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報27.05元，升0.93%；中行（3988）創52周高，見4.31元，收報4.3元，升0.94%；匯控（0005）創52周高，見85.5元，收報85.5元，升1.18%；聯通（0762）創52周高，見9.32元，收報8.87元，升7.65%；建行（0939）創52周高，見6.69元，收報6.68元，升0.91%；中移動（0941）創52周高，見82.65元，收報80.25元，升0.44%；藥明生物（2269）創52周高，見24.4元，收報23.45元，升0.64%；農行（1288）創52周高，見4.57元，收報4.56元，升2.24%；交行（3328）創52周高，見6.59元，收報6.56元，升0.61%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國華君（0377）低見0.52元，收報0.61元，跌12.86%；鋑聯控股（0459）低見0.068元，收報0.068元，跌2.86%；神話世界（0582）低見0.14元，收報0.163元，跌6.86%；第七大道（0797）低見0.71元，收報0.72元，跌5.26%；中國鑄晨８１（0810）低見0.164元，收報0.164元，跌4.65%；中教控股（0839）低見2.65元，收報2.67元，跌23.5%；時富投資（1049）低見0.395元，收報0.395元，跌8.14%；麗豐控股（1125）低見0.95元，收報1元，跌21.88%；建鵬控股（1722）低見0.04元，收報0.043元，無升跌；嘉創地產（2421）低見0.52元，收報0.56元，跌3.45%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；美麗華酒店（0071）低見8.55元，收報8.64元，跌1.93%；恒基發展（0097）低見0.096元，收報0.1元，跌0.99%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.405元，收報0.43元，跌6.52%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.56元，收報0.58元，跌4.92%；WKK INTL（0532）低見0.23元，收報0.244元，跌2.4%；中國文旅農業（0542）低見0.049元，收報0.052元，跌11.86%；亞倫國際（0684）低見0.59元，收報0.59元，無升跌；佐丹奴國際（0709）低見1.44元，收報1.49元，升1.36%；利亞零售（0831）低見0.32元，收報0.325元，跌4.41%。

異動股

上升異動股，包括，港亞控股（1723）創上市新高，見5.55元，收報5.5元，升92.98%；禮建德集團（8455）創52周高，見0.053元，收報0.053元，升55.88%；梅斯健康（2415）收報1.45元，升51.04%；濠暻科技（2440）收報3.05元，升42.52%；京西國際（2339）創52周高，見0.345元，收報0.237元，升37.79%；愛得威建設集團（6189）收報0.139元，升34.95%；國際娛樂（1009）收報0.94元，升34.29%；融眾金融（3963）見52周低0.24元，收報0.355元，升33.96%；中國國家文化產業（0745）收報0.154元，升32.76%；倢冠控股（8606）創52周高，見0.13元，收報0.13元，升31.31%；阜博集團（3738）創52周高，見4.4元，收報4.28元，升30.89%。

下跌異動股，包括，世紀建業（0079）收報0.12元，跌27.27%；邁富時（2556）收報59元，跌26.11%；中教控股（0839）創上市新低，見2.65元，收報2.67元，跌23.5%；麗豐控股（1125）創上市新低，見0.95元，收報1元，跌21.88%；豐展控股（1826）收報0.053元，跌18.46%；金輪天地控股（1232）收報0.062元，跌18.42%；毅興行（1047）見52周低0.135元，收報0.26元，跌17.46%；新達控股（8471）收報0.237元，跌16.84%；木薯資源（0841）收報0.105元，跌16%；華美樂樂（8429）收報0.038元，跌15.56%。

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