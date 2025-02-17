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全日沽空金額增7% 騰訊沽空增52% 比率降至12%

大市全日沽空金額570.42億元，較上日增加7.07%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.61%升至14.25%。

沽空金額最多股份為，騰訊控股（0700）75.71億元，較上日增加52%，沽空比率由上日的14.43%降至12.01%。

盈富（2800）上日基金單位減少5600萬個，至總數69.63億個，是1月3日後新低，當日為68.84億個。

南方恒生科技（3033）上日基金單位減少2700萬個，至總數80.43億個，是去年10月15日後新低，當日為87.07億個。

沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國電車（2845）增加19959.74%，至793.10萬元；沽空減幅最多的股份為，ＦＬ二華夏納一百（7261）減少98.81%，至3646元。

藍籌當中，沽空比率最高的是創科實業（0669）沽空比率36.56%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率34.48%。

其餘請看附圖。

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