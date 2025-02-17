AlipayHK表示，現時旗下用戶只需開通「自動領取補貼」功能，每月補貼將自動存入餘額帳戶，另市民用AlipayHK搭乘本地或內地公共交通工具，每程均可賺取A. Point積分。

另外，除了政府交通補貼外，AlipayHK同步推出「易乘碼Pass」疊加優惠，新易乘碼用戶可，以1元換購總值15元的優惠券。

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