周大福企業及遠東發展（0035）共持股約10%的澳洲博彩公司Star Entertainment（星億娛樂），較早前認為兩名股東提出購入其在布里斯本的娛樂場業務未反映充份價值，今晨在澳洲市場公布，其接獲橡樹資本提供的承諾函及條款，擬分兩筆為數6.5億澳元，或約32.24億港元的兩筆5年期債務融資。
星億指，有關債務融資受到若干條款限制，當中包括要取得昆士蘭及新南威爾士同意的整體證券計劃及債權人之間的文件、完成盡職審查、令橡樹資本滿意的貸款人和解或再融資協議，及落實長期融資文件。今次橡樹資本提出的融資方案，並非以籌集次級資本、豁免或延付州政府稅務作為條件。
該集團正考慮橡樹資本的建議中，並繼續尋求可行的流動資金方案，及就不同方案商議、談判中。現時在推進橡樹資本的建議、落實建議及滿足建議條款，仍存不明朗性。其指出，就算落實橡樹資本方案，亦要額外融資支持到該方案正式落實為止。
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