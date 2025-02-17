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18間銀行同意加入共同協商 助中小企客戶解決資金流問題

銀行公會公布，繼早前6間銀公商業銀行小組成員銀行，因應中小企業，尤其是建築業界面對資金流動壓力挑戰，帶頭在公平原則下共同協商客戶財務安排後，其他「中小企融資專責小組」的參與銀行亦全部同意加入，至今所有18間銀行，一起達至協助客戶解決財政困難的一致性目標。

在共同協商機制下，當中小企面臨突如其來的流動資金壓力時，可主動聯絡貸款銀行尋求協助。銀行在獲得客戶授權後，會與其他相關銀行聯絡，就其財務安排進行商討。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。 

銀行公會及銀行業界將繼續與工商界保持緊密聯繫，落實金管局的各項支持中小企措施，支援中小企應對各種營運挑戰及升級轉型。

金管局表示，歡迎中小企融資專責小組18家銀行全部同意加入協商機制。隨着小組的12家參與銀行加入，加上早前牽頭的6家銀行，有關協商機制將可更全面為面臨突如其來流動性壓力的中小企，包括建築業客戶，共同協商其財務安排，在可行空間下盡量作出彈性安排，協助它們減輕資金流的壓力。

 

金管局鼓勵銀行業界採用類似彈性安排，並繼續積極落實金管局與銀行業推出的多項支持中小企措施，向不同行業的中小企提供適切支援，促進整體經濟發展。

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