過去數年本港強積金客戶偏重投向美股基金，不過近月香港與內地股市因人工智能受帶動急升，永明資產管理香港行政總裁顏建華表示，暫時未見強積金成員將資金從美股基金轉向中港股市基金的趨勢，過去該行積極給予客戶建議如何分散風險，不需過於跟進一時熱點趨勢，例如之前客戶因港股表現差全數換馬至美股，便會錯失今次上升。
永明資產管理首席投資策略師龔偉怡則指，恒指市盈率若跌至約8倍水平，即5年平均以下水平，市場對經濟前景預期較低，便很容易受惠估股值修復上升。例如今年1月初美國總統特朗普上台或上調中國貨品關稅，市場對經濟前景較悲觀，不過春節假期內DeepSeek等人工智能消息出現，市場憧憬人工智能技術可帶動經濟、消費，推動港股反彈。
現時恒指市盈率升至10倍，龔偉怡指仍是不高的水平，不過估值修復過程會較反覆，他們對中港股市中長線樂觀，因為港股估值低，一旦有趨化劑便會帶動資金流入上升，建議強積金成員調配資產切勿一次過全數進出。
永明公布，推出強積金收益基金，以穩定派息並自動再投資滾存資本為目標，約有環球股市和環球債券分別佔四成資產，另外兩成則為房地產投資信託基金（REITS），60歲以下持有人獲派股息將自動再投資該基金，60歲或以上則會再投資保守基金。顏建華表示，以往類似資產配置基金，長線年回報可做到5%。該行亦新設常行提取指示，強積金成員年屆65歲，或年屆60歲選擇提早退休，可選擇每月、每季或每年從保守基金提取累算權益。
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