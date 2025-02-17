據報道，座談會上，華爲首席執行官任正非、比亞迪（1211）董事長王傳福、新希望控股董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技首席執行官王興興、小米（1810）董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

上述商家發言後，習近平表示，民營企業是伴隨改革開放偉大曆程蓬勃發展起來的。幾十年來，關於對民營經濟在改革開放和社會主義現代化建設事業中地位和作用的認識、黨和國家對民營經濟發展的方針政策，黨理論和實踐是一脈相承、與時俱進的。

黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，鞏固和發展公有制經濟，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

習近平指出，現在中國民營經濟已經形成相當的規模、佔有很重的份量，推動民營經濟高質量發展具備堅實基礎。新時代新徵程，我國社會生產力將不斷躍升，人民生活水平將穩步提高，改革開放將進一步全面深化，特別是教育科技事業快速發展，人才隊伍和勞動力資源數量龐大、素質優良，產業體系和基礎設施體系配套完善，14億多人口的超大規模市場潛力巨大，給民營經濟發展帶來很多新的機遇、提供更大發展空間。

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