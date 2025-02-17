針對港人北上退休養老，保監局正研究引入新保險公司，提供保險產品與養老服務高度結合的產品，林嘉言表示不擔心加大香港市場競爭，該行亦有探索與第三方合作提供養老社區服務，不過退休人士需求甚大，擔心若產品單一社區合作，未來社區會不敷應用。

永明人壽及健康業務總經理楊娟則認為，最重要是可以提供穩定現金流的產品，該行下半年擬出新的即期年金產品，目前亦有退休產品與按證公司的逆按揭結合。永明2024年首三季首年標準保費（NB APE）按年上升139%，理財顧問人數增長35%，林嘉言表示，今年招聘目標為超過1000人。

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