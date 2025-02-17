東利多擬透過其內部財務資源撥付建議的現金需求。大和已獲委任為要約人有關建議的財務顧問。譚仔國際自2月4日起停牌，明日（2月18日）起復牌。

譚仔國際公告指，要約人東利多的意向是讓集團繼續經營其現有業務，且其並無任何計劃對集團的業務 ； 或繼續聘用集團的僱員﹔東利多亦計劃繼續支持集團於香港、中國內地及海外市場的業務，並擬保留充足的必要資金以支持集團於該等市場的業務計劃。

譚仔國際指，私有化的建議對計劃股東而言，在交易流通量有限的情況下，提供一個有吸引力的機會，讓投資 者完全退出公司並變現其投資﹔以具吸引力的溢價釋放股東價值﹔在當前充滿挑戰的市場狀況下實現投資回報﹔不大可能接獲第三方提出之任何其他要約。

就公司而言，則提供更佳的靈活性、知識、相關資源及專業知識，可有效且高效地實現公司的長期戰略目標。為公司及公司旗下品牌創造更高價值﹔降低維持公司上市地位的成本﹔作為東利多的全資附屬公司，獲得更多籌資途徑。

今次私有化尚須經股東大會批准，須滿足公司條 例及收購守 則的 規定 ，75% 的批 准界限將參照出席法院會議並在該會議上投票的計劃股東所持有的股份釐定。