moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

夜期高99水點 美期升亞股個別發展 希慎等業績 比優集團上市

美股休市，即月恒指夜期升78點，報22715點，夜期高99水點。

道期現升0.138%；標期現升0.12%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.34%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.4%。

VIX指數隔晚升4.06%或0.6點，報15.37點。

紐油現升0.77%或0.55美元，報71.29美元；布油現升0.64%或0.48美元，報75.22美元；金價現升0.1%或2.91美元，報2899.47美元；LME 銅期貨隔晚跌0.85%或81.5美元，報9395.5美元。比特幣現跌0.75%或724.89美元，報95692.9美元；美國10年期債息現升0.34%或0.0156厘，報4.4918厘。

今日焦點股份可留意：

比優集團（9893）上市，定價0.6元。

吉利（0175）：控股股東與雷諾簽協議，成雷諾巴西少數股東。

兩公司最快今日公布業績，包括，怡俊集團控股（2442）、希慎興業（0014）

譚仔（2217）日本大股東每股1.58元提私有化，較停牌前溢價七成半。

建業實業（0216）一系創辦人王世榮離世。

周企遠展（0035）旗下澳門星億獲橡樹資本提建議，提供6.5億澳元融資。

黑芝麻（2533）盈喜，料去年轉賺1億人幣。

上海寧泉出資1785萬增持萬科（2202）H股至8.1%。

平安資管增持工行（1398）

其他報道

吉利：控股股東與雷諾簽協議 成雷諾巴西少數股東

美股休市 德國DAX指數再創新高

北水增持工行 減持盈富