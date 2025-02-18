道期現升0.138%；標期現升0.12%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.34%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.4%。

VIX指數隔晚升4.06%或0.6點，報15.37點。

紐油現升0.77%或0.55美元，報71.29美元；布油現升0.64%或0.48美元，報75.22美元；金價現升0.1%或2.91美元，報2899.47美元；LME 銅期貨隔晚跌0.85%或81.5美元，報9395.5美元。比特幣現跌0.75%或724.89美元，報95692.9美元；美國10年期債息現升0.34%或0.0156厘，報4.4918厘。

今日焦點股份可留意：

比優集團（9893）上市，定價0.6元。

吉利（0175）：控股股東與雷諾簽協議，成雷諾巴西少數股東。

兩公司最快今日公布業績，包括，怡俊集團控股（2442）、希慎興業（0014）。

譚仔（2217）日本大股東每股1.58元提私有化，較停牌前溢價七成半。

建業實業（0216）一系創辦人王世榮離世。

周企遠展（0035）旗下澳門星億獲橡樹資本提建議，提供6.5億澳元融資。

黑芝麻（2533）盈喜，料去年轉賺1億人幣。

上海寧泉出資1785萬增持萬科（2202）H股至8.1%。

平安資管增持工行（1398）。

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