恒指今早高開48點或0.22%，報22664點，大市成交金額21億元；國指今早高開20點或0.25%，報8343點。恒生科技指數開市報5519點，升0.36%。上升股份比例為9.48%，下跌為3.35%，無升跌為87.16%。譚仔（2217）升64.44%。
藍籌39隻升，17隻下跌，27隻無升跌。聯通（0762）升4.74%，報9.29元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌1.58%，報12.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，6隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報48.35元，升1.79%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報14.78元，跌1.73%。
恒指續高於10天線(21701.27點)。科指續高於10天線(5263點)。
比優集團（9893）上市，定價0.6元。無成交，報0.6元。
吉利（0175）：控股股東與雷諾簽協議，成雷諾巴西少數股東。開市報16.98元，升0.59%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）無成交，報1.15元。
希慎興業（0014）無成交，報12.04元。
譚仔（2217）日本大股東每股1.58元提私有化，較停牌前溢價七成半。創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升64.44%。
建業實業（0216）一系創辦人王世榮離世。無成交，報0.68元。
漢國置業（0160）無成交，報1元。
建聯集團（0385）無成交，報0.385元。
建業建榮（1556）無成交，報0.285元。
周企遠展（0035）旗下澳門星億獲橡樹資本提建議，提供6.5億澳元融資。無成交，報0.85元。
黑芝麻（2533）盈喜，料去年轉賺1億人幣。開市報26.75元，升5.31%。
上海寧泉出資1785萬增持萬科（2202）H股至8.1%。開市報5.86元，無升跌。
平安資管增持工行（1398）。開市報5.75元，升0.17%。
破頂股包括，英諾賽科（2577）創上市新高，見51.5元，開市報51.5元，升0.59%；自動系統（0771）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升6.58%；農業銀行（1288）創52周高，見4.58元，開市報4.58元，升0.44%；民生銀行（1988）創52周高，見3.81元，開市報3.81元，升0.79%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見4.6元，開市報4.6元，升0.44%；譚仔國際（2217）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升64.44%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見86.15元，開市報86.15元，升0.76%；農行（1288）創52周高，見4.58元，開市報4.58元，升0.44%。
創上市新低，包括布魯可（0325）低見81.2元，開市報81.2元，跌0.92%。
異動股
上升異動股，包括，譚仔國際（2217）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升64.44%；捷利交易寶（8017）開市報0.255元，升14.86%；眾安智慧生活（2271）開市報0.75元，升13.64%；京信通信（2342）開市報1.24元，升11.71%；出門問問（2438）開市報0.72元，升9.09%；一元宇宙（1616）開市報0.065元，升8.33%；思博系統（8319）開市報0.118元，升8.26%；朗華國際集團（8026）開市報0.28元，升7.69%；匯隆控股（8021）開市報0.031元，升6.9%；自動系統（0771）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升6.58%。
下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.018元，跌5.26%；金源氫化（2502）開市報0.38元，跌5%；新意網集團（1686）開市報6.85元，跌4.99%；花樣年（1777）開市報0.09元，跌4.26%；齊合環保（0976）開市報0.45元，跌3.23%；匯盈控股（0821）開市報0.033元，跌2.94%；北大青鳥環宇（8095）開市報0.73元，跌2.67%；雍禾醫療（2279）開市報0.91元，跌2.15%。
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