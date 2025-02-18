moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開48點 科指升0.36% 譚仔升64%

恒指今早高開48點或0.22%，報22664點，大市成交金額21億元；國指今早高開20點或0.25%，報8343點。恒生科技指數開市報5519點，升0.36%。上升股份比例為9.48%，下跌為3.35%，無升跌為87.16%。譚仔（2217）升64.44%。

藍籌39隻升，17隻下跌，27隻無升跌。聯通（0762）升4.74%，報9.29元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌1.58%，報12.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，6隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報48.35元，升1.79%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報14.78元，跌1.73%。

恒指續高於10天線(21701.27點)。科指續高於10天線(5263點)。

比優集團（9893）上市，定價0.6元。無成交，報0.6元。

吉利（0175）：控股股東與雷諾簽協議，成雷諾巴西少數股東。開市報16.98元，升0.59%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）無成交，報1.15元。

希慎興業（0014）無成交，報12.04元。

譚仔（2217）日本大股東每股1.58元提私有化，較停牌前溢價七成半。創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升64.44%。

建業實業（0216）一系創辦人王世榮離世。無成交，報0.68元。

漢國置業（0160）無成交，報1元。

建聯集團（0385）無成交，報0.385元。

建業建榮（1556）無成交，報0.285元。

周企遠展（0035）旗下澳門星億獲橡樹資本提建議，提供6.5億澳元融資。無成交，報0.85元。

黑芝麻（2533）盈喜，料去年轉賺1億人幣。開市報26.75元，升5.31%。

上海寧泉出資1785萬增持萬科（2202）H股至8.1%。開市報5.86元，無升跌。

平安資管增持工行（1398）。開市報5.75元，升0.17%。

破頂股表現

破頂股包括，英諾賽科（2577）創上市新高，見51.5元，開市報51.5元，升0.59%；自動系統（0771）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升6.58%；農業銀行（1288）創52周高，見4.58元，開市報4.58元，升0.44%；民生銀行（1988）創52周高，見3.81元，開市報3.81元，升0.79%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見4.6元，開市報4.6元，升0.44%；譚仔國際（2217）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升64.44%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見86.15元，開市報86.15元，升0.76%；農行（1288）創52周高，見4.58元，開市報4.58元，升0.44%。

破底股方面

創上市新低，包括布魯可（0325）低見81.2元，開市報81.2元，跌0.92%。

異動股

上升異動股，包括，譚仔國際（2217）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升64.44%；捷利交易寶（8017）開市報0.255元，升14.86%；眾安智慧生活（2271）開市報0.75元，升13.64%；京信通信（2342）開市報1.24元，升11.71%；出門問問（2438）開市報0.72元，升9.09%；一元宇宙（1616）開市報0.065元，升8.33%；思博系統（8319）開市報0.118元，升8.26%；朗華國際集團（8026）開市報0.28元，升7.69%；匯隆控股（8021）開市報0.031元，升6.9%；自動系統（0771）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升6.58%。

下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.018元，跌5.26%；金源氫化（2502）開市報0.38元，跌5%；新意網集團（1686）開市報6.85元，跌4.99%；花樣年（1777）開市報0.09元，跌4.26%；齊合環保（0976）開市報0.45元，跌3.23%；匯盈控股（0821）開市報0.033元，跌2.94%；北大青鳥環宇（8095）開市報0.73元，跌2.67%；雍禾醫療（2279）開市報0.91元，跌2.15%。

 

其他報道

歐盟據報討論增加防務開支 或考慮聯合債券

夜期高99水點 美期升亞股個別發展 希慎等業績 比優集團上市

吉利：控股股東與雷諾簽協議 成雷諾巴西少數股東

美股休市 德國DAX指數再創新高

北水增持工行 減持盈富