彭博社報道，聯儲局理事Christopher Waller稱，最近的經濟數據支持維持利率不變，但如果通脹表現和2024年一樣，政策制定者可以在「今年某個時候」重新開始減息。
Waller稱，「如果今年冬季的情况是暫時的，就像去年那樣，那麼進一步放鬆政策將是合適的。但在這一點明朗之前，我傾向於維持政策利率不變」。
Waller稱，上周公布的數據「有點令人失望」，但強調對聯儲局青睞的通脹指標，即個人消費支出價格指數的預測沒有那麼令人擔憂。他引述剔除食品和能源的核心PCE估計數據稱，1月份可能增長0.25%，按年增長2.6%。
Waller還和另外一位聯儲局官員一樣，對CPI數據是否經過季節性因素的適當調整表示懷疑。Waller稱，「過去幾年，年初通脹數據走高似乎是一種規律」，「這種模式讓人懷疑通脹數據是否具有『殘留的季節性』，這意味著統計人員沒有完全糾正某些價格中明顯的季節性波動」。
費城聯儲行長Patrick Harker也提出類似擔憂，「在過去十年中，1月CPI通脹十有八九高於預期」，「我的猜想是季節性調整難以跟上快速變化的經濟，我們需要從逐月雜亂因素中分析潛在趨勢」。
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