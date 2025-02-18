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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創1個月高 貨幣基礎近1個月低 Shibor全升

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升7.24點子至3.94964%，是1月14日後最高，當日報3.99%。對上一次連升4日是2024年12月19日，當日拆息報4.52982%。

港元現報7.7796元升值9點子，曾貶值最多23點子，報7.7828元，亦曾升值最多18點子，報7.7787元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.37點子至4.10143%，是2月14日後最低；1星期HIBOR升10.77點子至3.90976%，是1月28日後最高；2星期HIBOR升12.52點子至3.9669%，是1月15日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.83點子至3.95762%，是1月14日後最高；6個月期HIBOR升2.58點子至3.97345%，是1月21日後最高；12個月期HIBOR跌0.04點子至4.01887%，是2月14日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減24.68億元，至總數19731.85億元，是1月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減27.5億元，至總數6098.95億元，是1月16日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數133.18億元，是1月2日後最低。收市總結餘為447.37億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.86億元，至總數13052.35億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增2.1億元，至總數12097.95億元，是2月13日後最高。

美匯美息

美元指數現報106.913升值0.338點或0.32%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31365%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6407%，連續2日收窄，利差是2025年2月11日後最窄，當日差距為-0.5705%。

對上一次連續2日收窄，是2025年2月07日，當日利差報-0.5206%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升4點子至1.933%，是1月14日後最高；1星期Shibor升21點子至2.209%，是2023年8月30日後最高；2星期Shibor升36.2點子至2.427%，是1月26日後最高；1個月期Shibor升1.9點子至1.766%，是2024年11月29日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升1點子至1.773%，是2024年12月6日後最高；6個月期Shibor升1點子至1.773%，是2024年12月6日後最高；1年期Shibor升2.1點子至1.796%，是2024年12月9日後最高。

 