胡偉俊提到，2010年代內地透過內需、內房推動經濟，而2020年代出口增加，北京借機會解決內房問題及推動連串的監管活動，使推動經濟的動力，鐘擺至強出口、弱內需的「雙速模式(2-speed model)」。

胡偉俊表示，雙速模式經過4年發展，漸漸遇到困難，一方面，從企業盈利下降、通縮壓力、地方政府財政等，均反映內需長期疲弱；而另一方面，預期美國將推更多針對內地的關稅，出口亦面臨更多不確定性。

胡偉俊認為，今次座談會正值上述經濟背景，認為與2018年11月習近平與私人企業會面相同，當時出口正處於急跌邊緣，隨後，2018年會議標誌著信貸週期的底部，MSCI中國指數在接下來的兩年內上漲47%。

胡偉俊表示，「更親商」是今次會議的目的，政策制定者試圖增強私人企業的信心，馬雲的出現具有強烈的象徵意義，因為他的公司在先前的監管行動中首當其衝。

胡偉俊預期，政策制定者可能會再次宣布「5%左右」作為2025年的增長目標，然後提供足夠的國內刺激來抵消外部衝擊。政策刺激的規模和時機在很大程度上仍取決於即將到來的貿易戰的影響。如果出口保持強勁，北京方面可能會等待更長時間。否則，政策刺激可能會更快到來。

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