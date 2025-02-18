ETF走資。上日盈富（2800）基金單位減少9000萬個，至總數68.73億個，是1月2日後新低，當日為68.66億個；南方恒生科技（3033）更減少1.37億個，至總數79.06億個，是去年7月5日後最低，當日為78.82億個。

恒指今早高開48點，高位升477點，低位跌8點，高低波幅486點。上升股份比例為29.81%，下跌為28.42%，無升跌為41.75%。

恒指半日升464點或2.05%，報23080點，大市成交金額1759億元；國指升190點或2.29%，報8513點。恒生科技指數收報5666點，升3.04%。

藍籌股成交金額881.02億元，佔大市成交50.08%；科指成份股成交金額706.52億元，佔大市成交40.16%；國指成份股成交金額778.83億元，佔大市成交44.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.51%，至137.26億元，佔大市成交7.8%。牛熊證成交金額68.4億元，減少4.06%；窩輪成交金額68.85億元，減少21.22%。

藍籌53隻升，26隻下跌，4隻無升跌。快手（1024）升9.7%，收報58.8元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌2.73%，收報24.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報58.8元，升9.7%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.06元，跌6.52%。

恒指續高於10天線(21742.82點)。科指續高於10天線(5277.72點)。

北水南下合計淨流入95.65億元，較上日減少11.21%，連續第3日流入，累計流入280.5億元，對上一次連續3日淨流入是2月10日。北水本月累計流入469.36億元，按月減少62.63%，連續第20個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.11%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為3.69%。高見23093.94點，是2024年10月7日23241.74點後最高。現報23080.23點，升2.05%。

科指曾升最多3.1%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為5.56%。高見5670.01點，是2022年2月17日5676.45點後最高。現報5666.35點，升3.04%。

國指曾升最多2.36%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為4.11%。高見8519.75點，是2022年2月18日8718.74點後最高。現報8513.95點，升2.29%。

個股表現

摩通：AI推升中國科技股 首選阿里（9988） 不應轉向騰訊、百度。收報127.5元，升4.34%。

騰訊（0700）創52周高，見512.5元，收報510.5元，升3.42%。

百度（9888）收報90.8元，升1.06%。

比優集團（9893）上市，定價0.6元。收報0.61元，升1.67%。

吉利（0175）：控股股東與雷諾簽協議，成雷諾巴西少數股東。收報17.76元，升5.21%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）收報1.15元，無升跌。

希慎興業（0014）收報11.9元，跌1.16%。

譚仔（2217）日本大股東每股1.58元提私有化，較停牌前溢價七成半。創52周高，見1.49元，收報1.47元，升63.33%。

建業實業（0216）一系創辦人王世榮離世。收報0.68元，無升跌。

漢國置業（0160）收報0.99元，跌1%。

建聯集團（0385）收報0.385元，無升跌。

建業建榮（1556）收報0.28元，跌1.75%。

周企遠展（0035）旗下澳門星億獲橡樹資本提建議，提供6.5億澳元融資。見52周低0.84元，收報0.85元，無升跌。

黑芝麻（2533）盈喜，料去年轉賺1億人幣。收報26.2元，升3.15%。

上海寧泉出資1785萬增持萬科（2202）H股至8.1%。收報5.94元，升1.37%。

平安資管增持工行（1398）。收報5.73元，跌0.17%。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.44元，收報2.32元，跌2.11%；匯量科技（1860）創上市新高，見12.74元，收報12.44元，升4.36%；經緯天地（2477）創上市新高，見26.65元，收報25.15元，升0.8%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見45.8元，收報41.4元，升24.7%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.35元，收報7.26元，升1.97%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見114.5元，收報113.4元，升4.42%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見44.95元，收報44.65元，升5.18%；重塑能源（2570）創上市新高，見250元，收報249.2元，升3.92%；佑駕創新（2431）創上市新高，見29.7元，收報29.7元，升10%；英諾賽科（2577）創上市新高，見53.75元，收報53.25元，升4%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見420.4元，收報420.4元，升0.14%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.61元，收報9.61元，升0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.3元，收報1148.25元，升0%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.7元，收報1087.5元，無升跌；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1086.4元，收報1086.35元，升0.01%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見48.15元，收報47.8元，升5.87%；騰訊（0700）創52周高，見512.5元，收報510.5元，升3.42%；小鵬（9868）創52周高，見69.5元，收報69.45元，升4.36%；中行（3988）創52周高，見4.37元，收報4.34元，升0.93%；匯控（0005）創52周高，見87.1元，收報86.95元，升1.7%；建行（0939）創52周高，見6.78元，收報6.74元，升0.9%；農行（1288）創52周高，見4.61元，收報4.57元，升0.22%；交行（3328）創52周高，見6.64元，收報6.6元，升0.61%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國鑄晨８１（0810）低見0.158元，收報0.174元，升6.1%；中教控股（0839）低見2.57元，收報2.59元，跌3%；從玉智農（0875）低見0.7元，收報0.71元，跌5.33%；燕之屋（1497）低見6.8元，收報6.84元，跌0.87%；福森藥業（1652）低見0.305元，收報0.31元，跌15.07%；俊裕地基（1757）低見0.047元，收報0.12元，跌7.69%；元力控股（1933）低見0.108元，收報0.108元，跌19.4%；北控城市資源（3718）低見0.335元，收報0.36元，跌5.26%；華眾車載（6830）低見0.172元，收報0.177元，無升跌；環球大通集團（8063）低見0.016元，收報0.022元，跌15.38%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.74元，收報17.84元，跌2.83%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；中國文旅農業（0542）低見0.049元，收報0.051元，跌1.92%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.61元，收報0.65元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.59元，收報0.59元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.32元，跌1.54%；博維智慧（1204）低見2.11元，收報2.15元，跌1.83%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，無升跌；上諭集團（1633）低見0.054元，收報0.058元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，譚仔國際（2217）創52周高，見1.49元，收報1.47元，升63.33%；奧星生命科技（6118）收報0.93元，升43.08%；中國國家文化產業（0745）收報0.22元，升42.86%；瑋俊生物科技（0660）收報0.103元，升32.05%；出門問問（2438）收報0.84元，升27.27%；光尚文化控股（8082）收報0.038元，升26.67%；中康控股（2361）收報4.22元，升26.35%；川控股（1420）收報0.097元，升25.97%；名仕快相（8483）收報0.064元，升25.49%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見45.8元，收報41.4元，升24.7%。

下跌異動股，包括，MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.55元，跌26.67%；中國生物科技服務（8037）收報0.4元，跌20%；元力控股（1933）創上市新低，見0.108元，收報0.108元，跌19.4%；南華金融（0619）收報0.147元，跌18.33%；諾科達科技（0519）收報0.169元，跌17.56%；立高控股（8472）收報0.52元，跌17.46%；恆富控股（0643）收報0.275元，跌16.67%；港亞控股（1723）收報4.65元，跌15.45%；環球大通集團（8063）創上市新低，見0.016元，收報0.022元，跌15.38%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.305元，收報0.31元，跌15.07%；曼妠（8186）見52周低0.6元，收報0.6元，跌14.29%。

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