希慎（0014）公布，截至去年12月底止全年股東應佔盈利3500萬元，2023年度則虧蝕8.72億元；扣除未變現投資物業之公平值變動、非來自集團核心物業投資業務的項目以及永續資本證券持有者應佔溢利之總和的基本溢利則為19.56億元，按年增6.8%。
每股盈利3仙，董事會宣布派發第二次中期股息每股81仙。
希慎去年營業額按年增長6.2%至34.09億元，經常性基本溢利按年增長6.8%至19.56億元，主要受惠於營運表現改善。商舖業務營業額按年增長9.5%，受惠於奢華品牌旗艦店擴充及續租租金水平上升。
截至去年底，商舖出租率為92%，寫字樓業務營業額按年下跌1.5%，而續租租金回落幅度有所收窄，出租率維持於90%。
主席利蘊蓮表示，集團將繼續保持謹慎的財政管理，專注於維持充裕的流動資金、加強資產負債表及秉持靈活的資本管理策略。希慎年内與20家國際和本地銀行組成的財團簽訂一筆80億元4年期銀團貸款協議，確保集團獲得充裕資金，滿足再融資和營運需求。
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