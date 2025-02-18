每股盈利3仙，董事會宣布派發第二次中期股息每股81仙。

希慎去年營業額按年增長6.2%至34.09億元，經常性基本溢利按年增長6.8%至19.56億元，主要受惠於營運表現改善。商舖業務營業額按年增長9.5%，受惠於奢華品牌旗艦店擴充及續租租金水平上升。

截至去年底，商舖出租率為92%，寫字樓業務營業額按年下跌1.5%，而續租租金回落幅度有所收窄，出租率維持於90%。

主席利蘊蓮表示，集團將繼續保持謹慎的財政管理，專注於維持充裕的流動資金、加強資產負債表及秉持靈活的資本管理策略。希慎年内與20家國際和本地銀行組成的財團簽訂一筆80億元4年期銀團貸款協議，確保集團獲得充裕資金，滿足再融資和營運需求。

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