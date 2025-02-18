大市半日沽空金額257.33億元，較上日減少24.93%，沽空金額佔大市成交比率為14.62%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）59.14億元，較上日增加285%。上日盈富（2800）基金單位減少9000萬個，至總數68.73億個，是1月2日後新低，當日為68.66億個。
上日南方恒生科技（3033）基金單位減少1.37億個，至總數79.06億個，是去年7月5日後最低，當日為78.82億個。
沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國潔能（2809）增加9014.34%，至35萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國生科（2820）減少99.46%，至2420元。
藍籌當中，沽空比率最高的是潤啤（0291）沽空比率36.33%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率37.57%。
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