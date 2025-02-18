moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

半日沽空金額減24% 盈富沽空增2.8倍 街貨1個月最少 南方恒生科技街貨7個月低

大市半日沽空金額257.33億元，較上日減少24.93%，沽空金額佔大市成交比率為14.62%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）59.14億元，較上日增加285%。上日盈富（2800）基金單位減少9000萬個，至總數68.73億個，是1月2日後新低，當日為68.66億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位減少1.37億個，至總數79.06億個，是去年7月5日後最低，當日為78.82億個。

沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國潔能（2809）增加9014.34%，至35萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國生科（2820）減少99.46%，至2420元。

藍籌當中，沽空比率最高的是潤啤（0291）沽空比率36.33%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率37.57%。

其餘請看附圖。

其他報道

恒指半日升464點 升穿23000點關 科指創兩年高 成交降至1759億

希慎去年基本溢利升7%至19.6億元 派第二次中期股息81仙

麥格理：北京轉向「更親商」 民企座談會試圖增強企業信心 馬雲出現具象徵意義

Consensusu峰會主席：港Web3有廣闊發展前景 監管框架清晰人才聚集 港首辦行業會議

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.29%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創1個月高 貨幣基礎近1個月低 Shibor全升

FT：倘日產社長離任 本田願意重啟合併談判

聯儲局Waller：通脹或受季節性因素影響 明朗前傾向維持利率不變