綠城中國（3900）公告，擬額外發行將於2028年到期之8.45%的美元優先票據。該等新票據將會和將於2025年2月24日發行的2028年到期之本金總額為3.5億美元8.45%的優先票據（「原始票據」）構成同一系列票據。
除發行價格外，該等新票據和原始票據的條款和條件一致。該等新票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。
綠城中國擬將建議發行的所得款項淨額用作為現有債項的再融資，包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。
原始票據將於聯交所上市。受限於簽訂認購協議，綠城中國將尋求新票據於聯交所上市。
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