據報，海底電纜項名為Project Waterworth，將是目前為止最長的電纜，採用24對光纖（fibre-pair）系統，除了能提供更大容量，還將有助支援Meta的AI計劃。

Meta指出，會將電纜系統鋪設到深達7000公尺的海域，並在高風險地區採用強化埋設技術，避免船錨和其他危險造成損壞。

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