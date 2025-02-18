Facebook母公司Meta計劃建造全球最長海底電纜，目標連接美國、印度、南非、巴西等地區，全長約5萬公里，較地球周長還要長，以支援Meta的AI計劃。
據報，海底電纜項名為Project Waterworth，將是目前為止最長的電纜，採用24對光纖（fibre-pair）系統，除了能提供更大容量，還將有助支援Meta的AI計劃。
Meta指出，會將電纜系統鋪設到深達7000公尺的海域，並在高風險地區採用強化埋設技術，避免船錨和其他危險造成損壞。
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