moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高盛上調金價目標至3100美元

彭博社報道，高盛上調年末金價目標價至每盎司3100美元，原因是央行買入而且資金流入黃金交易所交易基金(ETF)。

報告指，央行需求可能達到平均每月50噸，高於先前預期。如果包括關稅在內的經濟政策不確定性持續，那麼投機頭寸的增加或推動金價觸及每盎司3,300美元。

 

報告指，「如果政策不確定性 —— 包括關稅問題 —— 持續高企，到年底金價最高或被投機頭寸推升至每盎司3,300美元」，此外，對通脹和財政風險的擔憂升溫可能會促使央行，尤其是持有大量美國國債的央行買入更多黃金。

金價暫高見2915.67美元，是2月14日2940.03美元後最高。現報2911.44美元，升0.51%。

其他報道

綠城中國：建議額外發行2028到期美元優先票據

Meta擬建全球最長海底電纜 較地球周長更長 以支援集團AI計劃

半日沽空金額減24% 盈富沽空增2.8倍 街貨1個月最少 南方恒生科技街貨7個月低

恒指半日升464點 升穿23000點關 科指創兩年高 成交降至1759億

希慎去年基本溢利升7%至19.6億元 派第二次中期股息81仙

麥格理：北京轉向「更親商」 民企座談會試圖增強企業信心 馬雲出現具象徵意義

Consensusu峰會主席：港Web3有廣闊發展前景 監管框架清晰人才聚集 港首辦行業會議

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.29%