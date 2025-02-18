報告指，央行需求可能達到平均每月50噸，高於先前預期。如果包括關稅在內的經濟政策不確定性持續，那麼投機頭寸的增加或推動金價觸及每盎司3,300美元。

報告指，「如果政策不確定性 —— 包括關稅問題 —— 持續高企，到年底金價最高或被投機頭寸推升至每盎司3,300美元」，此外，對通脹和財政風險的擔憂升溫可能會促使央行，尤其是持有大量美國國債的央行買入更多黃金。

金價暫高見2915.67美元，是2月14日2940.03美元後最高。現報2911.44美元，升0.51%。

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