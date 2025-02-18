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法國外貿銀行：將內地今年GDP預測上調至4.7%

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表報告稱，今年內地經濟開局良好，消費出現增長、地產行業企穩，。DeepSeek崛起令市場感到振奮，鼓舞中國政府繼續實施以高科技發展為重點的高質量增長模式。雖然面臨諸多挑戰，但中央或將今年經濟目標設定在5%左右。關注兩會政策及人行減息，基於對政府擴張政策的預期，該行將2025年的GDP增速預測從之前的4.5%上調至4.7%。

報告指，2025年初，中國經濟資料呈現出較為分化的趨勢。儘管一些過去擔憂的因素依然存在，例如1月份製造業PMI的下滑、特朗普隨後也宣布加征10%的關稅。但是，市場也展現出諸多亮點。例如，特朗普徵稅的幅度低於市場之前的預期。此外，農曆新年期間消費表現強勁，體現了經濟的韌性。農曆新年假期期間，消費支付、票房收入、遊客數量、餐飲消費均出現了強勁增長。一線城市的房地產交易量在年初也出現了按年大幅增長，表明房地產行業企穩。DeepSeek的突然崛起令市場感到振奮，鼓舞中國政府繼續實施以高科技發展為重點的高質量增長模式。

報告指，不可否認，中國經濟仍面臨諸多挑戰，但以上這些亮點能夠給市場帶來信心的鼓舞。中國政府可能會繼續追求穩健的經濟增長。儘管中央政府尚未公布今年的經濟增速目標，但許多地方政府已經將目標定在5%以上，表明中央政府可能將國家目標設定在5%左右。

話雖如此，想在2025年繼續實現5%的經濟增速並不容易。首先，雖然美國加徵關稅的幅度比預期溫和，雙方也可能會就此持續展開談判，但貿易戰進一步升級的風險仍然很高，而且最終的對抗措施可能遠不限於關稅。

此外，儘管農曆新年期間的消費資料令人振奮，但整體的經濟仍然受到通縮壓力的制約，使得發展前景充滿著不確定性。例如，雖然銀行卡支付交易筆數增加，但單筆平均交易金額從417元下降到345元。機票價格與2024年農曆新年期間相比也下降了16.6%。誠然，1月份的CPI資料按年和環比均增加，但波動的主要原因是農曆新年效應錯位：去年的農曆新年在2月，而今年在1月。事實上，調整季節性因素後，中國CPI的頹勢並未出現明顯改善。

中國經濟增長的另一個重要推動力投資仍然疲軟。通縮環境對於投資增長來說是一個不利因素。若是投資持續疲軟，最終可能導致就業和工資增長的收縮，進而削弱消費增長的可持續性。

因此，農曆新年期間強勁的消費以及人工智慧帶發展帶來的信心，總體來說是一個更加積極的信號，這為政府進一步鞏固穩定增長奠定了基礎。然而，通縮壓力、美國的關稅政策以及貿易戰可能導致的出口放緩等挑戰，對增長前景構成風險。如果沒有額外的財政和貨幣政策來支持消費，消費增長將難以抵消投資和出口減速帶來的雙重壓力。

因此，兩會期間的財政政策公告以及人行可能的進一步減息，將成為需要重點關注的關鍵因素。從目前的跡象來看，中國政府很有可能將2025年的GDP增速目標繼續設定在5%，以延續農曆新年期間的強勁勢頭，幫助全年經濟增速企穩。基於對政府擴張政策的預期，將2025年的GDP增速預測從之前的4.5%上調至4.7%。

 

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