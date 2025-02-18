前身為實力建業的諾科達科技（0519），正轉型並且已經在港供應人工智能清掃環衛及巡邏等室外機器人。集團財務總監兼公司秘書陸珊表示，有意爭取於上半年在港供應垃圾大箱搬運機器人，及探索在醫療市場應用。雖然集團仍然承繼原有金鐘力寶中心收租物業及無錫萬薈城公寓等項目，但是會繼續放租及銷售，另擬安排陸續出售手上卓爾智聯（2098）手上0.8%股權及基金投資，套現所得，用於在人工智能及機器人投資。
集團旗下諾科達智駕首席運營官趙傑文指出，集團自2024年部署在港發展可供室外應用的人工智能機器人，現時已經在皇后山、石排灣邨及粉嶺嘉福邨公屋項目供應其產品，主要涵蓋清掃環衛及巡邏領域，至今已經在公屋項目供應5部機器人，另亦在大埔的大型私人屋苑亦有使用其機器人產品。
一般而言，產品經內地生產在港落地後兩星期，便可以無人駕駛運作，並可施用於窄道運行。以售價約30萬至40萬元的巡邏機器人為例，可每次充電2小時後，便可連續運行6至7小時，產品壽命約5至6年。
他們亦提供租機，或先租後買的方案，通常租機的話，會租用二至三年，月租約1.5萬至2萬元。他們試過，有個案顯示，巡邏機器人在港可以一個月行走300公里路程。現時來自公、私營屋苑的業務，約各佔一半。
在供應清掃環衛、巡邏機器人外，趙傑文稱，他們擬在港因應場景，供應可搬運垃圾大箱的機器人，同時亦探索及洽商在醫院場景使用。集團的產品在室外應用之外，亦有向本港商場供應室內空氣消毒等機器人產品。陸珊進一步稱，諾科達智駕經過去年整年部署後，已經錄得收入，未來會視乎市場需求去做研發，去年在研發投入未致太多。諾科達智駕亦會探索經港到東南亞、澳洲及中東市場發展的機會，並有收到來自馬來西亞的查詢。
陸珊稱，理解到公司股價近日連日大幅波動，但是他們專注在業務上，只要做好業務，相信其他事情會向好發展。該集團現時股價報0.168元，跌18.05%，暫時錄得成交252萬元。
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