集團旗下諾科達智駕首席運營官趙傑文指出，集團自2024年部署在港發展可供室外應用的人工智能機器人，現時已經在皇后山、石排灣邨及粉嶺嘉福邨公屋項目供應其產品，主要涵蓋清掃環衛及巡邏領域，至今已經在公屋項目供應5部機器人，另亦在大埔的大型私人屋苑亦有使用其機器人產品。

一般而言，產品經內地生產在港落地後兩星期，便可以無人駕駛運作，並可施用於窄道運行。以售價約30萬至40萬元的巡邏機器人為例，可每次充電2小時後，便可連續運行6至7小時，產品壽命約5至6年。

他們亦提供租機，或先租後買的方案，通常租機的話，會租用二至三年，月租約1.5萬至2萬元。他們試過，有個案顯示，巡邏機器人在港可以一個月行走300公里路程。現時來自公、私營屋苑的業務，約各佔一半。

在供應清掃環衛、巡邏機器人外，趙傑文稱，他們擬在港因應場景，供應可搬運垃圾大箱的機器人，同時亦探索及洽商在醫院場景使用。集團的產品在室外應用之外，亦有向本港商場供應室內空氣消毒等機器人產品。陸珊進一步稱，諾科達智駕經過去年整年部署後，已經錄得收入，未來會視乎市場需求去做研發，去年在研發投入未致太多。諾科達智駕亦會探索經港到東南亞、澳洲及中東市場發展的機會，並有收到來自馬來西亞的查詢。

陸珊稱，理解到公司股價近日連日大幅波動，但是他們專注在業務上，只要做好業務，相信其他事情會向好發展。該集團現時股價報0.168元，跌18.05%，暫時錄得成交252萬元。

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