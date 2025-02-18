強積金諮詢機構GUM發表今年1月強積金市場分析報告顯示。截至1月31日，強積金市場總資產上升1.9%至1.31萬億元。最近三個月，強積金成員的資金主要流入股票基金，其中美國股票基金持續錄得淨流入。美國總統特朗普的經濟及關稅政策加劇市場波動，成員一方面看好特朗普有利營商環境的政策，繼續把資金轉至美國股票基金；另一方面對關稅風險亦保持謹慎，部分風險偏好較高的投資者轉向環球股票基金以分散地區風險，亦有成員選擇保守基金以應對市場的不確定性。
於2025年1月，資金淨轉出最多的前五個資產類別，依序為「混合資產基金(80%至100%股票)」、「混合資產基金(60%至80%股票)」、「其他股票基金」、「亞洲股票基金」、「歐洲股票基金」。當中混合資產基金（大於60至80%股票）和混合資產基金（大於80至100%股票）兩者，都是在去年位列資金流出前五名的資產類別，1月合計流出約9.9億元。
月內錄得資金淨轉入最多的前五個資產類別，依序為「美國股票基金」、「強積金保守基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「日本股票基金」、「環球股票基金」。其中美股基金、核心累積基金和保守基金延續2024年淨流入最多的趨勢，於今年1月仍然吸引最多資金流入，合計約有32.5億元流入。
市佔率方面，宏利以27.9%的佔有率居首，滙豐及永明則以佔比17.8%和10.9%繼續位列第二和第三位。連同第四及第五位，即佔比分別達9.2%及7.4%的友邦及中銀保誠，首五名供應商共佔強積金市場超過73.2%。宏利在一月份的市佔率升幅最多，上升0.13%，主要受投資回報所帶動。市佔率跌幅最大為富達和信安，兩者均下跌0.04%，主要同時受淨資金轉出及投資回報拖累。
GUM策略及投資分析師雲天輝指出，特朗普針對多國提出關稅談判，其中部分暫緩、部分落實，導致環球市場短期波動加劇，投資者因政策不確定性而趨於謹慎。強積金成員在進行資產配置時，分散投資於全球不同地區可提升投資組合的穩定性，並應根據自身的風險承受能力，合理分配不同資產類別。
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