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希慎利蘊蓮：香港現時「有少少曙光」 一簽多行後商場人流及銷售升

希慎（0014）去年轉虧為盈，加上維持派息，股份午後一度升4.8%。在業績會上，希慎主席利蘊蓮表示，認為現時香港情況「都有少少曙光」，雖然美金與港元掛鈎，令港元強勢，導致旅客外流至日本等地消費，但「（香港）零售都有自己的轉型靈機」，利園早年已部署轉型提升，配合零售、消費者的轉變，迎合新消費者的需求。

早前深圳重啟一簽多行後，利蘊蓮指「好幸福地處於最興旺的大灣區門口，邊界係靈活的」，認為市場的「人流餅、消費餅」會一直增長，內地「咁多人咁有興趣落嚟消費，潛力咁豐厚，我哋就要繼續做好自己，吸引佢哋嚟香港，嚟香港就嚟利園區」。

希慎執行董事及首席營運總監呂幹威（Ricky）則指，「有北上就有南下」，若將香港睇成大灣區市場，則潛力無限。利園區有本土及港風文化，又能與國際接軌，獨具吸引力，吸引大灣區及國際旅客，而一月份重啟一簽多行後，旗下商場人流及銷售都有良好的增長，會繼續做好自己、提升自己，在大灣區佔一席位。

集團在2024年的寫字樓出租率達90%，按年升1個百分點；商舖出租率則按年跌5個百分點至92%﹔集團首席財務總監蔡易霖指出，在市場環境艱難下，去年希慎寫字樓出租率仍達90%，按年升一個百分點，雖然續租租金仍然下降，但已見到跌幅收窄；零售方面，主要受到2023年至2024年有許多商舖裝修重開，有短暫空置期，令出租率降至92%，但續租租金仍持續上升。

內地方面，希慎2021年9月以35億元人民幣收購位於上海的商業項目，並打造成「上海利園」，集團指公司自收購後進行提升，得到市場認可，即使上海市場近年比較困難，但僅一年時間寫字樓的出租率已達到70%，商場部分僅九個月時間出租率已超過六成。目前，「希慎的第一目標是將上海利園打造成為showcase，有好租戶、好管理，作為希慎品牌立足的據點」。至於往後內地發展需視乎集團財務狀況、周邊經濟環境及有無合適項目，適當時候作出適當選擇。

集團去年淨負債率為31.4%，按年增4.2個百分點，較2024年中期則增1.5個百分點﹔集團解釋主要因有重大工程項目進行令資本開支提升，但仍在集團預算之內，負債率仍在健康水平，平均利率4.3%，僅較2023年末升0.1個百分點；集團定息及浮息債務將繼續維持在六四比例，債務平均年期3.4年。

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