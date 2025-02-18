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高盛上調港交所目標價至410元

高盛發表報告指，現時港股成交量約為2024年首三季1.5倍。在政策催化下，股市上漲，考慮到港交所（0388）幾乎一半的收入都是來自股票市場，該行估計，相關上行趨勢將轉化為 2025 年上半年約 20% 的潛在獲利增長。

高盛相信，港交所進一步增長可能來自於IPO回暖，H股已佔約25%港交所上市股票市值的約25%，佔所有A-H股總市值的約30%。高盛估計，約有1385隻A股、總市值約52萬億港元，若當中有579間在港上市、發行H股佔比30%，則港交所2025年日均成交量有約15%潛在上升空間。

高盛表示，南向資金比例上，加上科技股成交比例增加，都將繼續成為股市交投增長的驅動因素，重申對港交所的「買入」評級，今明兩年每股盈利預測上調4%，目標價升至410元。

 

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