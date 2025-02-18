高盛相信，港交所進一步增長可能來自於IPO回暖，H股已佔約25%港交所上市股票市值的約25%，佔所有A-H股總市值的約30%。高盛估計，約有1385隻A股、總市值約52萬億港元，若當中有579間在港上市、發行H股佔比30%，則港交所2025年日均成交量有約15%潛在上升空間。

高盛表示，南向資金比例上，加上科技股成交比例增加，都將繼續成為股市交投增長的驅動因素，重申對港交所的「買入」評級，今明兩年每股盈利預測上調4%，目標價升至410元。

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