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恒指收市升360點 科指創三年高 北水流入4年最多 盈富成交創新高 港元1個月最強

民企座談會提振中資科技股，花旗認為表明重視行業、支撐估值，恒指曾升穿23000點關，午後更曾升逾500點，再創4個月高，科指創三年高，國指亦創近3年高。大市成交略降，但連續第4日逾3000億元。人民幣轉弱，北水流入進一步增至創4年最多，金額224億元，是史上第四高。

北水流入首三位分別是2021年1月19日的265億元(當日恒指收市報29642點)，2021年1月27日的235億元(當日恒指收市報29297點)，及2021年1月18日的229億元(當日恒指收市報28862點)。

A股午後轉跌，不過港元午後獲資金反覆流入，曾升值至7.7783元，是1月9日7.7781元後最強，港股未隨A股轉跌，升幅僅略為收窄，恒指收市仍升360點，但23000點得而復失。

盈富基金（2800）是成交金額最多的股份，增164.72%，至379.75億元，創新高。

全日沽空金額增11% 盈富增5倍 比率47% 南方恒生科技沽空比第4日高於40%

恒指今早高開48點，高位升525點，低位跌8點，高低波幅533點。上升股份比例為32.79%，下跌為37.19%，無升跌為30%。

恒指收市升360點或1.59%，報22976點，大市成交金額3386億元，較上日減少15.39%，是2月12日2871.63億元成交後最少；國指升151點或1.82%，報8475點。恒生科技指數收報5639點，升2.54%。

藍籌股成交金額1723.01億元，佔大市成交50.88%；科指成份股成交金額1339.88億元，佔大市成交39.57%；國指成份股成交金額1523.25億元，佔大市成交44.98%。

24隻雙櫃台股，總成交1.57億元人民幣，相當於約1.68億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.33%，至171.94億元，佔大市成交5.07%。牛熊證成交金額86.2億元，增加20.88%；窩輪成交金額85.74億元，減少1.9%。

藍籌48隻升，32隻下跌，3隻無升跌。快手（1024）升9.61%，收報58.75元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.93%，收報58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報58.75元，升9.61%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.3元，跌4.92%。

恒指續高於10天線(21732.48點)。科指續高於10天線(5274.99點)。

北水南下合計淨流入224.23億元，較上日增加108.15%，是2021年1月27日後收市新高，當日報235.29億元。北水連續第3日流入，累計流入409.08億元，對上一次連續3日淨流入是2月10日。北水本月累計流入597.93億元，連續第20個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.32%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為3.69%。高見23141.41點，是2024年10月7日23241.74點後最高。今日收市報22976.81點，是2024年10月7日後收市新高，當日報23099.78點。

科指曾升最多3.59%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為5.56%。高見5696.46點，是2022年2月10日5726.59點後最高。今日收市報5639.05點，是2022年2月17日後收市新高，當日報5662.28點。

國指曾升最多2.57%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為4.11%。高見8537.32點，是2022年2月18日8718.74點後最高。今日收市報8475.4點，是2022年2月18日後收市新高，當日報8537.97點。

午後消息股表現

諾科達（0519）擬在港及國際市場開發室外機器人應用 擬售卓爾智聯股份。收報0.167元，跌18.54%。

卓爾智聯（2098）收報0.355元，升7.58%。

市傳匯控（0005）在港裁減40名投行員工。韓國就匯豐股票沽空案被判無罪 提出上訴。創52周高，見87.2元，收報87.2元，升1.99%。

綠城中國（3900）：建議額外發行2028到期美元優先票據。收報9.35元，跌1.48%。

希慎（0014）去年基本溢利升7%至19.6億元 派第二次中期股息81仙。收報12.58元，升4.49%。

今早及隔晚消息股表現

摩通：AI推升中國科技股 首選阿里（9988） 不應轉向騰訊、百度。收報126.3元，升3.36%。

騰訊（0700）創52周高，見513元，收報503.5元，升2.01%。

百度（9888）收報90.2元，升0.39%。

比優集團（9893）上市，定價0.6元。創52周高，見0.65元，收報0.65元，升8.33%。

吉利（0175）：控股股東與雷諾簽協議，成雷諾巴西少數股東。收報17.76元，升5.21%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，怡俊集團控股（2442）收報1.17元，升1.74%。

希慎興業（0014）收報12.58元，升4.49%。

譚仔（2217）日本大股東每股1.58元提私有化，較停牌前溢價七成半。創52周高，見1.49元，收報1.47元，升63.33%。

建業實業（0216）一系創辦人王世榮離世。收報0.68元，無升跌。

漢國置業（0160）收報0.99元，跌1%。

建聯集團（0385）收報0.385元，無升跌。

建業建榮（1556）收報0.28元，跌1.75%。

周企遠展（0035）旗下澳門星億獲橡樹資本提建議，提供6.5億澳元融資。見52周低0.84元，收報0.84元，跌1.18%。

黑芝麻（2533）盈喜，料去年轉賺1億人幣。收報26.3元，升3.54%。

上海寧泉出資1785萬增持萬科（2202）H股至8.1%。收報5.79元，跌1.19%。

平安資管增持工行（1398）。收報5.69元，跌0.87%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.22元，收報1.2元，升3.45%；達勢股份（1405）創上市新高，見92元，收報92元，升6.73%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.44元，收報2.38元，升0.42%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.95元，收報7.9元，升7.78%；匯量科技（1860）創上市新高，見12.74元，收報12.54元，升5.2%；經緯天地（2477）創上市新高，見26.65元，收報24.8元，跌0.6%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見49.05元，收報49.05元，升47.74%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見7.6元，收報7.6元，升6.74%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見114.5元，收報112.5元，升3.59%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見343.8元，收報342.2元，升3.38%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見45.2元，收報45.2元，升6.48%；國富氫能（2582）創上市新高，見143元，收報143元，升3.77%；順豐控股（6936）創上市新高，見37.7元，收報36.15元，升4.48%；重塑能源（2570）創上市新高，見260元，收報249.8元，升4.17%；佑駕創新（2431）創上市新高，見30.45元，收報30.2元，升11.85%；英諾賽科（2577）創上市新高，見55元，收報54.55元，升6.54%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見421元，收報421元，升0.29%；南方納指一百（3034）創上市新高，見9.615元，收報9.615元，升0.16%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.3元，收報1148.3元，升0.01%；日興環球聯網（3072）創上市新高，見181.05元，收報181.05元，升0.25%；華夏納指（3086）創上市新高，見44.96元，收報44.92元，升0.22%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.8元，收報1087.5元，無升跌；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見19.58元，收報19.58元，升1.03%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見48.4元，收報48.4元，升7.2%；騰訊（0700）創52周高，見513元，收報503.5元，升2.01%；小鵬（9868）創52周高，見69.9元，收報68.35元，升2.7%；中行（3988）創52周高，見4.37元，收報4.33元，升0.7%；匯控（0005）創52周高，見87.2元，收報87.2元，升1.99%；建行（0939）創52周高，見6.78元，收報6.74元，升0.9%；農行（1288）創52周高，見4.61元，收報4.57元，升0.22%；交行（3328）創52周高，見6.65元，收報6.64元，升1.22%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，慕詩國際（0130）低見0.116元，收報0.131元，無升跌；中國衛生集團（0673）低見0.233元，收報0.245元，跌12.5%；亞洲電視控股（0707）低見0.063元，收報0.073元，跌17.98%；中國鑄晨８１（0810）低見0.158元，收報0.183元，升11.59%；中教控股（0839）低見2.48元，收報2.51元，跌5.99%；從玉智農（0875）低見0.68元，收報0.69元，跌8%；時富投資（1049）低見0.355元，收報0.5元，升26.58%；華油能源（1251）低見0.1元，收報0.105元，無升跌；燕之屋（1497）低見6.01元，收報6.46元，跌6.38%；福森藥業（1652）低見0.275元，收報0.285元，跌21.92%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，凱盛新能（1108）低見3.45元，收報3.57元，跌1.38%；九龍倉集團（0004）低見17.46元，收報17.46元，跌4.9%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.84元，跌1.18%；美麗華酒店（0071）低見8.51元，收報8.61元，跌0.35%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.55元，收報0.57元，跌1.72%；中國文旅農業（0542）低見0.049元，收報0.049元，跌5.77%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.61元，收報0.65元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.59元，收報0.61元，升3.39%；CNT GROUP（0701）低見0.22元，收報0.223元，跌3.88%；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.32元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，譚仔國際（2217）創52周高，見1.49元，收報1.47元，升63.33%；快狗打車（2246）收報0.75元，升63.04%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見49.05元，收報49.05元，升47.74%；中國國家文化產業（0745）收報0.224元，升45.45%；瑋俊生物科技（0660）收報0.111元，升42.31%；百勤油服（2178）收報0.082元，升36.67%；新世紀醫療（1518）創52周高，見1.29元，收報1.25元，升31.58%；龍蟠科技（2465）收報5.94元，升30.84%；易居企業控股（2048）收報0.206元，升30.38%；加幂科技（8198）創52周高，見0.44元，收報0.435元，升29.85%。

下跌異動股，包括，紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.155元，收報0.159元，跌26.39%；鑫達投資控股（1281）收報0.116元，跌24.18%；毅高國際控股（8218）收報0.092元，跌23.97%；進業控股（8356）收報0.64元，跌23.81%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.275元，收報0.285元，跌21.92%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.59元，跌21.33%；一元宇宙（1616）收報0.048元，跌20%；諾科達科技（0519）收報0.167元，跌18.54%；亞洲電視控股（0707）創上市新低，見0.063元，收報0.073元，跌17.98%；中國生態旅遊（1371）收報0.116元，跌17.14%；港亞控股（1723）收報4.6元，跌16.36%。

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