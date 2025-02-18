騰訊雲為富融銀行構建了全新的雲計算環境，並通過腾訊雲數據庫TDSQL及騰訊雲 TCE提供底層支援及性能保障。新系統上線切換僅用15小時，並在數據遷移的6小時窗口期內順利將來自不同廠商的系統和數據遷移至新一代核心。

邱家驊表示，面臨外部競爭及內部革新需求，2023年第三季，富融開始討論及籌備系統切換計劃，至去年1月開始立項。他續指，騰訊雲系統在可用性、安全性、數據中心管理及成本效益方面較為吸引。新系統上線前共經過6次演練，以最大限度保證準確性。

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