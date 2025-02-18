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全日沽空金額增11% 盈富增5倍 比率47% 南方恒生科技沽空比第4日高於40%

大市全日沽空金額638.52億元，較上日增加11.93%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.25%降至18.85%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）181.95億元，較上日增加524%，沽空比率由上日的20.31%，升至47.91%。上日盈富（2800）基金單位減少9000萬個，至總數68.73億個，是1月2日後新低，當日為68.66億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位減少1.37億個，至總數79.06億個，是去年7月5日後最低，當日為78.82億個。今日沽空金額減少49.7%，至39.89億元，沽空比率由上日的43.49%降至42.5%，連續第4日高於40%。

沽空增幅最多的股份為，順豐控股（6936）增加20443.64%，至1138.73萬元；沽空減幅最多的股份為，南方日經２２５（3153）減少98.69%，至1642元。

藍籌當中，沽空比率最高的是潤啤（0291）沽空比率37.02%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率37.4%。

其餘請看附圖。

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