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財庫局：港離岸人幣存款達1.1萬億 去年人幣即時日均交易額增5成

中銀香港舉辦「人民幣國際化與金融服務論壇」，聚焦探討人民幣在促進經濟合作及金融創新的應用及機遇，助力穩慎扎實推進人民幣國際化，吸引近百名來自不同金融機構的代表參加。

中銀香港副總裁陳文表示，中銀香港作為全球清算量最大的人民幣清算行，持續投放資源提升人民幣清算服務，去年12月起 延長跨境人民幣清算服務時間，由週一至週五每日24小時提供即時跨境人民幣清算 服務。此外，中銀香港致力通過財富管理配套，促進跨境理財資金雙向流動，並將繼續積極參與離岸人民幣市場建設和金融市場互聯互通。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，截至去年年底，香港人民幣存款總額（包括存款證）達約 1.1 萬億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。香港的人民幣即時 支付結算系統亦持續增長，2024 年日均交易額達 30,975 億元人民幣，按年增長近五成。此外，根據 SWIFT 的數字，全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理。

 

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