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中銀人壽與中銀香港推內地旅居計劃跨境支付及保障

中銀人壽公布，與中銀香港（2388）、中銀集團保險合作，為旗下旅居體驗計劃「旅․心活」會員提供跨境支付體驗及保障，亦會陸續推出本地、跨境消費折扣及旅遊保險優惠。

中銀人壽表示，持有特選保單的客戶可透過線上平台，一分鐘網上登記成為會員，查詢及預約旅居套餐。該行市場及產品發展總監魏志煒表示計劃推出僅數月，已獲得市場廣泛迴響，顯示出旅居退休生活擁有巨大的市場潛力。中銀人壽將繼續聯動業務夥伴，提供更多以客為本及一站式的金融及財務策劃服務，循不同維度推動養老金融發展，為旅居提供更完善的保障及提升跨境支付體驗，讓銀髮族能夠享有嶄新惬意的退休生活。

中銀香港月前推出全新BoC Pay+提高電子錢包的便利度，現時BoC Pay+客戶可透過「微信支付收款碼」、「銀聯雲閃付二維碼」及「數字人民幣二維碼」在內地超過1億3千萬家商戶付款，賺取積分用於抵銷本港、內地及海外消費的簽賬金額。此外，BoC Pay+及中銀銀聯雙幣信用卡客戶於「旅․心活」18個旅居城市的商戶除可享「跨境狂賞 – 北上GO」商戶立減優惠外，更可登記中銀信用卡「狂賞飛」活動獲內地簽賬高達6%現金回贈，「旅․心活」會員親身以中銀信用卡簽賬指定精選旅居基地套餐可享額外5%折扣，照顧不同本地及跨境的消費需要。

另外，中銀集團保險為「旅․心活」會員提供旅遊保障產品，客戶可以自由選擇經專屬旅居管家投保並享一站式售後服務，或前往中銀香港流動應用程式或手機銀行即時投保。

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