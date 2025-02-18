moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百度去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67億人幣 勝預期

百度（9888）公布去年第四季度及全年度業績，季內總收入按年減少2%至341.24億元（人民幣、下同），按季則增長近2%，這比市場預期的333.9億元為好；全年度總收入則按年減少1%至1331.25億元。按非公認會計準則計算，季內股東應佔淨利潤為67.09億元，按年減少13%；按季則增長13.98%；按全年計股東應佔淨利潤則按年下跌6%，達到270.02億元。百度核心經營利潤方面，按季計達46.47億元，按年減少25%，但是較預期的46億元稍多。

至於除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為69.54億元，按年減少23%，比市場預期的74.7億元為少。全年計EBITDA則達330.78億元，按年減少8%。截至去年尾，百度手持現金1391億元，整體自由現金流則有2300萬元，撇除愛奇藝則為負4.76億元。其去年第四季度以來，回購股份金額達3.56億美元，自2024年以來的累計回購金額超過10億美元。

該集團去年第四季度的核心收入為277億元，按年增長1%，比市場預期的267.5億元為佳。當中在線營銷收入為179億元，按年減少7%；非在線營銷收入為98億元，按年增長18%，主要受惠於智能雲業務帶動。至於愛奇藝方面，季內收入為66億元，按年減少14%，比市場預估的68.4億元為低。若按年度計算，核心收入為1047億元，按年增長1%。當中在線營銷收入為730億元，按年減少3%；非在線營銷收入為317億元，按年增長12%，亦同樣主要由智能雲業務帶動。愛奇藝年內收入為292億元，按年減少8%。

按業務分析，智能雲業務方面，去年12月文心系列模型處理的日均API調用量達16.5億次，其中外部API調用量環比增長178%。百度文庫AI功能去年12月的月活躍用戶達9400萬，按年增長216%，環比增長83%。智能駕駛業務方面，去年第四季度自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單超過110萬單，按年增長36%。今年1月蘿蔔快跑累計為公眾提供自動駕駛出行服務訂單超過900萬單。移動生態業務旗下百度APP去年12月的月活躍用戶達6.79億戶，按年增長2%。託管頁收入佔去年第四季度百度核心在線營銷業務收入的48%。

其他報道

英美資源集團最高5億美元 將巴西鎳礦售予五礦資源 

財庫局：港離岸人幣存款達1.1萬億 去年人幣即時日均交易額增5成

全日沽空金額增11% 盈富增5倍 比率47% 南方恒生科技沽空比第4日高於40%

富融銀行15小時切換核心系統 利用騰訊雲技術

港最新失業率維持3.1% 符預期

恒指收市升360點 科指創三年高 北水流入4年最多 盈富成交創新高 港元1個月最強

ASM部份要約收購綠科   股東交貨期至3月18日收市結束不涉強購

希慎利蘊蓮：香港現時「有少少曙光」 一簽多行後商場人流及銷售升

GUM：今年1月強積金總資產升1.9%至1.31萬億元 美股基金淨流入最多

韓國就匯豐股票沽空案被判無罪 提出上訴

法國外貿銀行：將內地今年GDP預測上調至4.7%

諾科達擬在港及國際市場開發室外機器人應用 擬售卓爾智聯股份

市傳匯控在港裁減40名投行員工

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.93%

三一重工或在港IPO 集資最多15億美元

OpenAI擬特別投票權以抵禦敵意收購

高盛上調金價目標至3100美元

綠城中國：建議額外發行2028到期美元優先票據

Meta擬建全球最長海底電纜 較地球周長更長 以支援集團AI計劃

半日沽空金額減24% 盈富沽空增2.8倍 街貨1個月最少 南方恒生科技街貨7個月低

恒指半日升464點 升穿23000點關 科指創兩年高 成交降至1759億