至於除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為69.54億元，按年減少23%，比市場預期的74.7億元為少。全年計EBITDA則達330.78億元，按年減少8%。截至去年尾，百度手持現金1391億元，整體自由現金流則有2300萬元，撇除愛奇藝則為負4.76億元。其去年第四季度以來，回購股份金額達3.56億美元，自2024年以來的累計回購金額超過10億美元。

該集團去年第四季度的核心收入為277億元，按年增長1%，比市場預期的267.5億元為佳。當中在線營銷收入為179億元，按年減少7%；非在線營銷收入為98億元，按年增長18%，主要受惠於智能雲業務帶動。至於愛奇藝方面，季內收入為66億元，按年減少14%，比市場預估的68.4億元為低。若按年度計算，核心收入為1047億元，按年增長1%。當中在線營銷收入為730億元，按年減少3%；非在線營銷收入為317億元，按年增長12%，亦同樣主要由智能雲業務帶動。愛奇藝年內收入為292億元，按年減少8%。

按業務分析，智能雲業務方面，去年12月文心系列模型處理的日均API調用量達16.5億次，其中外部API調用量環比增長178%。百度文庫AI功能去年12月的月活躍用戶達9400萬，按年增長216%，環比增長83%。智能駕駛業務方面，去年第四季度自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單超過110萬單，按年增長36%。今年1月蘿蔔快跑累計為公眾提供自動駕駛出行服務訂單超過900萬單。移動生態業務旗下百度APP去年12月的月活躍用戶達6.79億戶，按年增長2%。託管頁收入佔去年第四季度百度核心在線營銷業務收入的48%。

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