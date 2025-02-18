星展香港董事總經理企業及機構銀行總監陳智勇出席傳媒午宴時表示，香港零售或製造業面對不景氣，星展預期本港今年經濟增長2.5%，經濟環境較疲弱，中小企經營將持續困難，而星展銀行會積極協助企業貸款安排及申請。
他對星展在2025年貸款市場前景仍具信心，雖然預期美國只會減息2次，港元強勢影響內地企業來港貸款，相反香港中小企可以利用人民幣貸款，令借貸成本降低，在此業務帶動下，相信整體貸款業務在今年有所增長。他亦樂見金管局推出1,000億元人民幣貿易融資流動資金安排。而今年開首港股表現強勁，星展也看好新股市場。
同時，星展香港公布與畢馬威聯合報告，指出香港消費品上市企業與香港交易所近期的氣候披露要求相比，於氣候披露和轉型準備程度方面，在數據、知識和資金均存有3大差距。其中即使有85%受訪企業己在其ESG 報告中承諾披露減碳排放，惟57%未能以科學為基礎設定目標或遵循國際披露標準。
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