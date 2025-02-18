他對星展在2025年貸款市場前景仍具信心，雖然預期美國只會減息2次，港元強勢影響內地企業來港貸款，相反香港中小企可以利用人民幣貸款，令借貸成本降低，在此業務帶動下，相信整體貸款業務在今年有所增長。他亦樂見金管局推出1,000億元人民幣貿易融資流動資金安排。而今年開首港股表現強勁，星展也看好新股市場。

同時，星展香港公布與畢馬威聯合報告，指出香港消費品上市企業與香港交易所近期的氣候披露要求相比，於氣候披露和轉型準備程度方面，在數據、知識和資金均存有3大差距。其中即使有85%受訪企業己在其ESG 報告中承諾披露減碳排放，惟57%未能以科學為基礎設定目標或遵循國際披露標準。

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