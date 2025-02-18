當局要求認可機構應不遲於2025年5月31日實施上述措施。

金管局於2021年的通告，將上述強制式名稱核對程序的上限定為10000元，換言之，今次通告是將1000元至9999.9元的即時轉帳交易，亦納入強制核對名稱程序。

金管局表示，於2021年12月21日發出的「即時轉帳的加強措施」通告，金管局要求作為收款機構的認可機構，須對透過「轉數快」以及同一銀行內類似性質進行的即時轉帳，並且 由付款人輸入收款人銀行戶口號碼作為執行轉帳的識別碼，而交易金額達 10,000元或以上的轉賬，進行強制式名稱核對程序。

此措施已大幅減少客戶因錯誤輸入銀行戶口號碼而導致誤傳的個案。同時，由於付款人必須知悉收款人的名稱才能進行付款，此措施亦有助偵測詐騙活動。然而，金管局留意到有騙徒假冒信譽良好的商戶，誘使客戶作出低於10,000元的即時轉帳以躲避名稱核對程序。

有見及此，金管局鼓勵認可機構對所有適用的即時轉帳進行強制式名稱核對程序，不論交易金額多少。若認可機構希望在運作效率、方便客戶及減 少錯誤轉帳之間取得平衡，而考慮設立強制式名稱核對程序的門檻，金管 局認為該門檻不得高於1000元。

其他報道

百度去年第四季股東應佔淨利潤跌13%至67.09億人幣

證監會向萬利理財控股及萬利資產管理發限制通知書

英美資源集團最高5億美元 將巴西鎳礦售予五礦資源

財庫局：港離岸人幣存款達1.1萬億 去年人幣即時日均交易額增5成

全日沽空金額增11% 盈富增5倍 比率47% 南方恒生科技沽空比第4日高於40%

富融銀行15小時切換核心系統 利用騰訊雲技術

港最新失業率維持3.1% 符預期

恒指收市升360點 科指創三年高 北水流入4年最多 盈富成交創新高 港元1個月最強

ASM部份要約收購綠科 股東交貨期至3月18日收市結束不涉強購

希慎利蘊蓮：香港現時「有少少曙光」 一簽多行後商場人流及銷售升

GUM：今年1月強積金總資產升1.9%至1.31萬億元 美股基金淨流入最多

韓國就匯豐股票沽空案被判無罪 提出上訴

法國外貿銀行：將內地今年GDP預測上調至4.7%

諾科達擬在港及國際市場開發室外機器人應用 擬售卓爾智聯股份

市傳匯控在港裁減40名投行員工

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.93%

三一重工或在港IPO 集資最多15億美元

OpenAI擬特別投票權以抵禦敵意收購

高盛上調金價目標至3100美元

綠城中國：建議額外發行2028到期美元優先票據

Meta擬建全球最長海底電纜 較地球周長更長 以支援集團AI計劃