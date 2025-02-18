彭博引述知情人士報道，為緩解流動性壓力，新世界發展（0017）提議加碼將總值38億美元的物業作為抵押品，為2027年及以後到期的銀行貸款再融資。
報道指，新世界此前已提議將價值153億美元的25處物業作為貸款再融資的抵押品，為將於今明兩年到期的77億美元貸款進行再融資。至此，新世界提議的抵押品價值總額達到191億美元。
上述知情人士稱，公司已於近日向銀行發送了經修訂的3年期再融資交易初步條款，並請銀行在周五之前回覆。
知情人士補充，新世界未說明2027年及以後到期的銀行貸款總額。根據其2024年年報，截至6月30日，新世界的綜合債務淨額為1238億元（159億美元）。
上述人士表示，針對2025年和2026年到期的貸款，新世界提出由25項資產組成的投資組合為貸款再融資的抵押品，其中包括新世界大廈、K11 Art Mall和香港11 Skies寫字樓等一些知名物業，以及上海K11購物藝術中心和深圳K11 ECOAST等中國內地的投資物業。
上述人士還表示，對於2027年及以後到期的銀行貸款，K11上海淮海中路項目和普吉瑰麗酒店在抵押品中的13項資產之列，而且大部分資產都沒有抵押給其他債務。
報道指新世界沒有立即回應置評請求。中國銀行、星展銀行和滙豐可能會負責安排新世界的巨額再融資交易。
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